Vuelta al cole en Ibiza: Más de 4,5 millones en tres años para mejoras en los colegios de Vila

El Ayuntamiento de Ibiza dispondrá de más de 4,5 millones de euros en los próximos tres años para mejorar los colegios públicos del municipio tras un convenio con la conselleria balear de Educación que califica de "histórico".

"El convenio, dotado con una inversión total de 4.552.257 euros, permitirá ejecutar durante los próximos años las obras más demandadas por los equipos directivos y las asociaciones de familias de alumnos, respondiendo así a necesidades históricas de la comunidad educativa", destaca el Consistorio en una nota.

El acuerdo se ha alcanzado "tras un análisis conjunto de las dos instituciones" en el que han ambas han coincidido en que hay actuaciones "imprescindibles para dotar a los centros de unas infraestructuras dignas, seguras y adecuadas, que permitan desarrollar la actividad docente en las mejores condiciones". El dinero se destinará tanto a la financiación de los proyectos técnicos "como la ejecución de las obras de reforma, mejora y ampliación previstas en los diferentes colegios del municipio".

Estos más de 4,5 millones de euros los aportará la conselleria, que los transferirá de manera anticipada al Ayuntamiento para la ejecución de los proyectos. El primer año, 2026, se prevén 1.254.924,36 euros, a los que seguirán una partida de 1.684.945,04 en 2027 y de 1.612.387,60 en 2028.

Las inversiones, centro a centro

"Las mejoras contempladas en el convenio incluyen la mejora, ampliación y techado de instalaciones deportivas, zonas de sombra, ampliación de zonas de almacenaje, mejora de solados y cierres, canalizaciones, así como trabajos de mejora de las zonas de juego infantiles", detalla el Ayuntamiento. Los colegios Cas Serres, Sa Blanca Dona, Poeta Villangómez y Can Cantó son los que más inversiones recibirán, según la planificación del Ayuntamiento, que es la siguiente:

Cas Serres: 1.034.385,88 €

Sa Blanca Dona: 990.844,77 €

Can Cantó: 920.290,94 €

Poeta Villangómez: 885.168,84 €

Sa Joveria: 220.254,35 €

Sa Graduada: 181.829,98 €

Portal Nou: 167.681,43 €

Sa Bodega: 139.409,98 €

Can Misses: 12.390,83 €

"Se trata de un convenio histórico que da respuesta a una reivindicación de muchos años y a una necesidad real de nuestras infraestructuras educativas, olvidadas durante años. Nuestro compromiso con la educación pública es firme y tangible, y más allá de discursos hoy damos un paso decisivo para garantizar que nuestros niños y niñas tengan las mejores infraestructuras posibles”, indica el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

"Una vez más el diálogo, la escucha y el compromiso real tanto del gobierno autonómico como del equipo de gobierno local se traduce en actuaciones reales y en unas mejoras históricas para los centros educativos del municipio", ha apuntado la concejala de Educación, Catiana Fuster.