Vecinos de Platja d’en Bossa paran una agresión machista en plena calle

Vecinos y ciudadanos que se encontraban la noche del lunes en Platja d’en Bossa intervinieron para frenar una agresión machista en plena calle. Los gritos comenzaron a escucharse pasadas las doce de la medianoche del lunes al martes en una de las últimas calles que pertenecen al municipio de Ibiza.

Una mujer chillaba mientras un hombre, al que se dirigía, trataba de acercarse a ella mientras ella le insistía en que no quería que se le acercara. Numerosos vecinos salieron a las terrazas, alertados por los gritos, pero no pudieron ver mucho, ya que la calle estaba oscura y las copas de los árboles tapaban parte de la escena. La mujer corría entre los coches aparcados mientras continuaba gritando y se escuchaba ruido de golpes. Varios testigos señalan que se trataba del ruido que hacían los cuerpos de la pareja durante la persecución entre los vehículos.

Pasados unos instantes, varios peatones y algunos vecinos se habían acercado ya al lugar del altercado mientras otros, que seguían en los balcones, llamaban a la Policía Local para que acudiera, ya que quienes se encontraban tratando de frenar la violenta situación no parecían conseguirlo. Finalmente, sobre las doce y veinte de la noche, el hombre abandonaba la calle y la mujer se quedaba rodeada de algunos de quienes habían acudido a socorrerla.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza explican que a las 00.11 horas recibieron una llamada alertando de una discusión en la vía pública con una mujer llorando, pero señalan que el caso «no entra como posible viogén (caso de violencia de género)». «Se indicó que en ese moment0 no había patrullas disponibles, pero que se asignará una lo antes posible», continúa un portavoz del Ayuntamiento de Ibiza. Esto, relatan, se hace a las 00.24 y tres minutos después de las doce y media llegan a la calle «y no encuentra a nadie discutiendo ni a nadie que les informe sobre el asunto».

Desde Vila insisten en todo momento en que «no se alertó como una agresión machista ni como un posible caso de violencia de género, sino como una discusión en vía pública». El Ayuntamiento destaca que por las noches «siempre» están activas en Vila tres patrullas simultáneas, «algunos días cuatro».

«Es importante recordar a la población que lo mejor es avisar al 112, ya que es el que en estos casos alerta a la Policía Nacional y, si estos no tienen indicativos disponibles, a la Local, y viceversa», insisten desde el Ayuntamiento antes de asegurar que «a una llamada reportada como violencia machista siempre se acude con máxima prioridad» y va el cuerpo que esté antes disponible.

En este sentido, insisten en que el 112 es un número «más fácil de recordar y activa más recursos», aunque aseguran que si se llama a la Policía Local «también se les atiende».