Técnicos del Ayuntamiento de Ibiza y Paradores se reúnen pese la bronca entre ambas instituciones

Después de la bronca política del pasado 1 de agosto entre el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, y Paradores, a cuenta de las obras municipales en el Camí del Calvari y de su posible responsabilidad en el nuevo retraso en la apertura del hotel de Dalt Vila, este miércoles se producirá una nueva reunión entre técnicos del Ayuntamiento y de la empresa que gestiona estos establecimientos. No obstante, este encuentro no significa que ambos organismos hayan enterrado el hacha de guerra, al contrario.

Por un lado, Paradores niega que haya roto las comunicaciones con el Ayuntamiento, y pone el encuentro de hoy como ejemplo de que no es así. «Está prevista una nueva reunión técnica entre los equipos, que da continuidad a la anterior, para reforzar y coordinar la información entre las partes de cara a la actual situación de los proyectos», señalan desde su departamento de Comunicación.

Por el otro, el Ayuntamiento insiste en que esta reunión es exclusivamente técnica y que no responde a sus expectativas: «Hay una reunión de unos técnicos con otros por temas de conexión de las infraestructuras. Nada relacionado con la apertura del Parador, ni fechas, ni planificación, ni nada más. Nuestro concejal ha sido informado hoy [por ayer] a las 11 horas de esa reunión, que no es de gestión, sino técnica y de logística de obra, subir camiones, etcétera», ha asegurado a Diario de Ibiza un portavoz del Consistorio.

Las obras afectan a la vía que es el único acceso rodado al futuro Parador. | J.A.RIERA

¿Acceso cerrado o no?

El Ayuntamiento sostiene que, pese a las obras, el Parador de Dalt Vila podría abrir porque, pese a que entre 15 de octubre y principios de diciembre, el Camí del Calvari permanecerá cortado por obras, existe la posibilidad de habilitar un carril de acceso al hotel, cuya obra ya está finalizada y sólo queda instalar parte de su equipamiento: «Ya se les ha indicado que si necesitaran acceso rodado [para llevar por ejemplo las cocinas, entre otras cosas] o que si hay que habilitarles un carril, no habría ningún problema», y ponen como ejemplo que cuando «recibimos peticiones por su parte, que son atendidas al momento, desde el inicio de la obra del Camí del Calvari para autorizar camiones y vehículos que necesitan subir materiales al Parador, se autorizan y se les habilita el acceso, por lo que no hay ningún retraso imputable a nosotros en este aspecto».

Paradores argumenta que es inviable abrir el recinto al público con una obra de ese calibre en su única vía de acceso rodado: «Desde el 15 de octubre hasta principios de diciembre el acceso será imposible por estar la carretera cortada. A partir de esa fecha, se podría acceder con limitaciones por un carril, siempre que el Ayuntamiento acepte una recepción parcial de un carril. Hasta el 24 de diciembre se continuará con asfaltado y pintado, permitiendo acceso limitado de vehículos previa autorización de la constructora». Por lo tanto, hasta esa fecha la apertura es imposible porque «como es lógico, resulta imposible abrir el parador en unas condiciones en las que los clientes no podrán acceder a él».

Más reproches

El hecho de que las obras avancen a buen ritmo y que probablemente finalicen antes de lo previsto, tampoco ha atemperado los ánimos. Desde el Ayuntamiento se insiste en que la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, sigue ignorando la carta que le envió el alcalde, mientras desde el otro lado se reprocha a Triguero que no haya respondido a las llamadas y los whatsapp que le envió la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Paradores afirma que hace todo lo que está en su mano para que no se añada más retraso sobre el retraso actual, y señala que antes del día 15 de octubre subirá «todo el material necesario para completar la dotación del establecimiento. También se ha avanzado con las obras de la cocina y el resto de obras complementarias. Este esfuerzo permitirá que, una vez finalicen las obras de acceso ejecutadas por el Ayuntamiento, la puesta en marcha del Parador pueda realizarse en el menor plazo posible a partir del 24 de diciembre».

El equipo de gobierno municipal, en cambio, insiste en que Paradores les boicotea e ignora: «Los retrasos que acumulan no son razonables ni están justificados de ninguna manera. Y nuestra lealtad institucional y voluntad de colaboración han sido máximas. Los intentos por coordinar y agilizar esta apertura: todos. Por su parte silencio, incertidumbre, incumplimientos y deslealtad».