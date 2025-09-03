Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El talento balear sube el ‘tempo’ del Eivissa Jazz

El talento balear sube el ‘tempo’ del Eivissa Jazz / FERNANDO VALENCIA / EIVISSA JAZZ

Redacción Ibiza

La escena musical mallorquina fue la protagonista anoche del Eivissa Jazz con el cuarteto del guitarrista Goran Levi y el quinteto del saxofonista Miquel Àngel Rigo, que deleitaron al público del paseo Vara de Rey con dos actuaciones que repasaron los discos ‘Guide tones’ y ‘Moix esquiu’. Los proyectos personales de ambos músicos fueron una catarata de frescura en la segunda velada del festival, en el que el groove de la batería de Josep Servera y el contrabajo de Joan Garcias –presentes en las dos bandas– enchufó a los melómanos. Levi demostró su virtuosismo con un repertorio elegante que jazzea tendiendo puentes con el vals, el rock o incluso las bandas sonoras de videojuegos, antes de dar paso a los temas vibrantes y afilados de Rigo. Eivissa Jazz continúa hoy con la Big Band Ciutat d’Eivissa y la pianista y cantante Claudia Bardagí.

