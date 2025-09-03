Red viaria
Santa Eulària solicitó medidas de seguridad para el tráfico en Can Marçà
Confía en que la reforma vial que proyecta el Consell evite los accidentes en este tramo
Redacción
El Ayuntamiento de Santa Eulària expresó ayer su confianza en que la reforma vial que proyecta el Consell de Ibiza en Can Marçà mejore la seguridad del tráfico en esta zona, donde el pasado fin de semana perdieron la vida tres personas en dos accidentes de circulación.
El Ayuntamiento, a través del portavoz municipal, recordó que ya había reclamado medidas para garantizar la seguridad de la circulación en este tramo. A raíz de estas peticiones, se instaló la señalización que limita la velocidad a 60 kilómetros por hora «con la intención de reducir el riesgo de accidentes».
«Es una vía de gran densidad de tráfico y que cuenta, además, con zonas de asentamientos en núcleos rurales que generan gran cantidad de circulación de vehículos», recordó el Ayuntamiento.
En estos momentos, el Consell de Ibiza, que es el titular de esta carretera, está finalizando la redacción de un proyecto para dotar de aceras al tramo de Can Marçà, además de farolas, una parada de autobús y un paso de peatones. En este sentido, Santa Eulària espera que esta actuación «mejore la circulación y la seguridad de vehículos y peatones».
El Consistorio también mostró sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas mortales. Además, recordó que será la investigación de la Guardia Civil la que esclarezca las causas de los dos accidentes, que se produjeron con tan solo diez horas de diferencia y en la misma zona, en los que dos motocicletas fueron embestidas frontalmente por sendos coches.
