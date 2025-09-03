Ni Santa Eulària ni Formentera: aquí está el precio de la vivienda usada más cara en Ibiza

El precio de la vivienda usada sigue en aumento en las Pitiusas, así como en el resto del archipiélago balear y el territorio nacional. En Ibiza ciudad se ha registrado una subida del 3% interanual durante el mes de agosto, situándose en 6.849 euros el metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Este dato supone una subida de un 3,8% en los tres últimos meses y un 1,5% con respecto al mes anterior.

En Formentera, el precio del metro cuadrado ha ascendido a los 8.873 euros, lo que supone una subida interanual del 6,7%. En relación al mes pasado, la subida ha sido del 1,4% y de un 0,9% en los últimos tres meses.

En Santa Eulària, el metro cuadrado registrado ha sido de 7.653 euros, un 6,4% más caro que hace un año, aunque ha caído levemente, un 0,1%, respecto a julio. Atendiendo a los últimos tres meses, el incremento ha sido de un 1,6%.

La vivienda usada en Sant Josep ha subido un 6,4% respecto a agosto de 2024, con 7.367 euros el metro cuadrado. El incremento en relación al mes pasado ha sido de un 1,2% y de un 3,9% respecto a mayo.

El municipio de Sant Antoni ha registrado el segundo precio más barato, tras Vila, y el incremento anual más alto a la vez. Así, el metro cuadrado se ha situado en los 6.927 euros, un 19,6% más que hace un año; un 3,4% más que mayo y un 1,4% más que julio.

Finalmente, Sant Joan ostenta el precio de la vivienda usada más cara de la isla, con 8.959 euros el metro cuadrado, un 13% más que en agosto del año pasado y un 13,4 atendiendo a los últimos tres meses.