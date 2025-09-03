Santa Eulària denuncia la vandalización de sus trampas para capturar serpientes

Técnicos del departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Eulària han detectado un incremento considerable de casos de vandalización de las trampas para capturar serpientes dispuestas principalmente en el paseo marítimo de esta localidad. Desde el inicio de la campaña de captura de este año, han desaparecido tres trampas y cuatro más han sido destrozadas, según informa en una nota el Consistorio. Además, pese a haber colocado candados para evitar la apertura de las jaulas para liberar a los ratones, hasta en cinco ocasiones más se ha encontrado que el ratón utilizado como cebo había sido arrojado a la calle.

Con el fin de colaborar con el Govern en el control de ofidios invasores para la protección de especies autóctonas como la sargantana, desde hace varios años el Consistorio tiene instaladas trampas de captura alrededor de todo el municipio. El éxito de esta iniciativa es crucial, ya que las serpientes han colonizado el 90% de la isla de Ibiza y la presencia de esta especie exótica invasora supone una gran amenaza para la fauna autóctona, especialmente la sargantana pitiusa (Podarcis pityusensis).

Trampa rota. / A.S.E.

Durante esta misma campaña, se han capturado 28 ejemplares, mayoritariamente culebras de herradura (Hemorrhois hippocreis). Las jardineras del Paseo marítimo de Santa Eulària fueron declaradas zona de reserva y refugio de sargantanas, en las que se ha creado habitáculos para que estos reptiles puedan resguardarse y reproducirse, por lo que la presencia de culebras ahí es aún más preocupante, si cabe, explican desde el Ayuntamiento.

El Consistorio ha hecho un llamamiento al sentido común y a la responsabilidad ciudadana en la protección del medio ambiente. "Es importante destacar que los ratones utilizados como cebo en las trampas son criados específicamente para esa finalidad, sin sufrir daños ni estrés durante su estancia en las trampas. Sin embargo, su liberación en la calle es una acción perjudicial, ya que estos animales, debido a su inadaptación al entorno de vida libre, enfrentan una condena segura a la supervivencia", explica la nota. A su vez, ha recordado que, en caso de observar alguna trampa manipulada o dañada, no se intervenga y se notifique de inmediato al departamento de Medio Ambiente.