El próximo curso escolar empezará en una semana y terminará el día 19 de junio

Los alumnos se incorporarán a las aulas este curso el 10 de septiembre, en términos generales, según el calendario escolar aprobado por el Consell Assessor del Calendari Escolar. Así, las clases comenzarán el 10 de septiembre de 2025 y finalizarán el 19 de junio de 2026 para el alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial.

En el caso de los alumnos de segundo de Bachillerato, el curso terminará antes para poder participar en las actividades de consolidación antes de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU). Con esta programación en mente, se aprobó que terminen las clases el 22 de mayo de 2026.

En cuanto al resto de enseñanzas, los estudiantes de la EEiP-Danza iniciarán su periodo lectivo el 11 de septiembre. Por otro lado, los de los distintos grados de formación profesional lo harán el 19 de septiembre y los estudiantes de la EEiP-Música lo harán el 25 de septiembre.

Un día después será el turno de los Centros de Educación para Personas Adultas (CEPA), que iniciarán las clases lectivas el 26 de septiembre.

El conjunto de estas enseñanzas también finalizarán las clases el 19 de junio, excepto las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, que terminarán las actividades lectivas el 12 de junio, según aclara la conselleria en un comunicado.

En el caso de las Escuelas Oficiales de Idiomas, el curso escolar en todas las de Balears comenzará el 29 de septiembre y finalizará el 29 de mayo de 2026.

Fiesta escolar unificada

El calendario escolar para el curso que comienza en una semana fija el 27 de febrero de 2026 como fiesta escolar unificada. Este concepto distingue el día que todos los centros de Balears estarán cerrados por tener un festivo fuera del calendario de los festivos autonómicos.

Por último, el periodo de las vacaciones de Navidad será del 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, ambos incluidos. En cuanto a las vacaciones de Semana Santa, serán del 2 al 12 de abril, ambos también incluidos. Teniendo en cuenta las fechas mencionadas, este curso contará con 176 días lectivos para las enseñanzas básicas.