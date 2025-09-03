Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primaria tiene profesores en Ibiza, pero supera ratios en aulas

Imagen de archivo de alumnos de un colegio de Sant Antoni.

Imagen de archivo de alumnos de un colegio de Sant Antoni. / Marcelo Sastre

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Ibiza

La falta de vivienda en Ibiza también es un condicionante para cubrir las plantillas de los centros educativos. CCOO indicó recientemente que, antes de la adjudicación de plazas que no se han cubierto, en Ibiza quedaban 250 plazas vacantes y en Formentera, 70.

En el día de ayer este diario trató de contactar con 23 de los centros públicos de Infantil y Primaria repartidos por toda la isla pero sólo consiguió hablar con diez. De éstos, tres de Sant Antoni, cuatro de Ibiza, tres de Santa Eulària y uno de Sant Joan, todos han cubierto sus plazas y, como mucho, están a la espera de cubrir una de ellas.

Por otro lado, desde algunos de estos centros compartieron su preocupación porque empiezan el curso con aulas que ya superan la ratio de los 25 alumnos. Sin embargo, asumen que no pueden hacer nada porque «esto lo decide la Conselleria de Educación y Universidades».

