Primaria tiene profesores en Ibiza, pero supera ratios en aulas

La falta de vivienda en Ibiza también es un condicionante para cubrir las plantillas de los centros educativos. CCOO indicó recientemente que, antes de la adjudicación de plazas que no se han cubierto, en Ibiza quedaban 250 plazas vacantes y en Formentera, 70.

En el día de ayer este diario trató de contactar con 23 de los centros públicos de Infantil y Primaria repartidos por toda la isla pero sólo consiguió hablar con diez. De éstos, tres de Sant Antoni, cuatro de Ibiza, tres de Santa Eulària y uno de Sant Joan, todos han cubierto sus plazas y, como mucho, están a la espera de cubrir una de ellas.

Por otro lado, desde algunos de estos centros compartieron su preocupación porque empiezan el curso con aulas que ya superan la ratio de los 25 alumnos. Sin embargo, asumen que no pueden hacer nada porque «esto lo decide la Conselleria de Educación y Universidades».