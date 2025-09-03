La Policía Local de Ibiza pone el foco en los patinetes que circulan por zona peatonal

La Policía Local de Ibiza ha tramitado 44 denuncias durante un control de Vehículos de Movilidad Personal (VMP). El cuerpo de seguridad anuncia en un mensaje emitido a través de sus redes sociales que las infracciones más comunes fueron circular por zona de peatones, llevar un exceso de ocupación en el vehículo y conducir con auriculares además de otras conductas "que ponen en riesgo a todo el mundo". La Policía recuerda que circular con patinetes por zonas de peatones "es muy peligroso y está prohibido".

Además, los agentes denunciaron a un grupo de bicicletas por hacer una excursión sin autorización y el comunicado subraya que las aceras y calles para peatones son "para andar con seguridad, sin sobresaltos". Por último, indica que los efectivos del cuerpo están en las calles para ofrecer su protección: "Respetar las normas es garantizar la seguridad de todo el mundo".

En los comentarios, algunas personas piden a los agentes más controles de este tipo y proponen, incluso, las zonas por las que deberían pasar: parque de la Paz, Vara de Rey, la zona peatonar de la calle Castilla y la plaza de los juzgados o sa Colomina. Una usuaria de patinete aprovecha la publicación para denunciar son "muy pocos" los que hacen las cosas bien cuando circulan en este vehículo: "Luego nos meten a todos en el mismo saco".

Respecto a la excursión de bicicletas, otro de los instagramers explica a los agentes que no es nada nuevo, aunque les hayan puesto la multa ahora, sino que es habitual ver al grupo, formado por una quincena de personas "ocupando toda la calle". Sólo hay que hacer una búsqueda para descubrir el tour, que se promociona en internet, y que ofrece recorridos en grupo en bicicleta para conocer la ciudad que parten desde Platja d'en Bossa y llegan al puerto y Dalt Vila.