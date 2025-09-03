La Policía Local de Ibiza busca a los autores del corte del balizamiento de Talamanca

La Policía Local de Ibiza busca a las personas que han cortado las balizas de la playa de Talamanca. «Estamos investigando el corte del balizamiento de Talamanca, que ha hecho que varias barcas y dinguis [embarcaciones auxiliares] se acercasen al pequeño muelle que hay cerca del hotel Argos», escriben los agentes en sus redes sociales, donde han compartido una imagen en la que se puede ver una docena de pequeñas embarcaciones pegadas al embarcadero.

Los agentes se las prometían muy felices a primera hora de la mañana, cuando compartieron el problema, y confiaban en poder encontrar a los autores de forma rápida: «A lo largo del día esperamos tener resuelto quién es el responsable». Y advertían: «Se tomarán las medidas que pertoquen para garantizar la seguridad de todo el mundo». Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer aún no habían comunicado si sus pesquisas habían dado sus frutos y ya habían localizado y detenido a los autores del corte del balizamiento en esta playa.

En este sentido, en el mismo post de Instagram la Policía Local de Ibiza aprovechaba para recordar a los vecinos y visitantes «que es muy importante respetar las boyas y balizamientos, ya que son para proteger tanto a los bañistas como a las embarcaciones». En la misma publicación, una persona reclamaba que se debería facilitar «un poco» el acceso de las pequeñas embarcaciones y pone, como ejemplo, la situación de Menorca: «Todo rampas, pequeños puertos, amarres por todos lados...».