Placas solares para el aparcamiento de Cas Serres

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de un acuerdo con el Institut Balear de l’Energia (IBE), instalará pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento de la calle Felip Curtois i Valls, en Cas Serres, para alimentar a los cargadores de coches eléctricos que se instalarán en un futuro en esta zona, según anunció ayer el Consistorio en un comunicado de prensa.

Además, las pérgolas proporcionarán una superficie de sombra de hasta 775 metros cuadrados para los vehículos. El pleno municipal, que está previsto que se celebre mañana, aprobará el convenio de colaboración por el que el Ayuntamiento cede el terreno, mientras que el IBE invertirá 265.000 euros para cubrir los gastos de instalación y mantenimiento de las placas solares.