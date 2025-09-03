La patata roja ibicenca, el 'porc negre' o el pescado local protagonizan la Feria Gastro Ibiza y Formentera

La tercera edición de la Feria Gastro Ibiza y Formentera se celebrará los días 19 y 20 de septiembre y tendrá como principal protagonista al producto local. La cita se desarrollará de las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada junto con la 18ª Feria de la Cerveza de Ibiza y reunirá a los principales productores y chefs de las islas, con el objetivo de "poner en valor sus materias primas y darlas a conocer dentro y fuera del archipiélago".

La Feria Gastro Ibiza y Formentera contará, como novedad este año, con un gran stand de Sabors d’Eivissa en el que el Consell de Ibiza, a través de Ibiza Travel, cederá espacio a las cooperativas Agroeivissa, Ecofeixes y Cooperativa Ramadera d'Eivissa.

Participarán destacados restaurantes como Ca n’Alfredo, La Cava, Tierra de Ibiza, Trattoria del Mar, Bistró del Mar o Can Mario, que contarán con sus propios stands, junto a Jamones Los Andaluces o Salewski Artesanos. Los food trucks de Ficus Food Lab, Camàlic y Sa Trugeta defenderán también sus propuestas gastronómicas.

Otra de las novedades de esta tercera edición será la participación de dos empresas de postres, Heladería 97-12º y Can Rei.

La Barra Central será presentada por Spherium Group. Los asistentes podrán disfrutar de cócteles clásicos, preparados por expertos en mixología, acompañados de un flair show, así como de productos de kilómetro cero de la isla, tales como los licores y espirituosos de Familia Marí Mayans.

Además, Spherium Group contará con la presencia de reconocidas bodegas, como Ramón Bilbao y Marqués del Atrio, que complementarán la oferta gourmet de la barra.

Todos los establecimientos participantes ofrecerán propuestas en las que los productos de la tierra serán los ingredientes principales, de tal forma que los asistentes podrán disfrutar de platos de carne, pescado o verduras de las Pitiusas.

Entre estos, no faltarán algunos de los más representativos como la sobrasada, la patata roja ibicenca, el calamar o el porc negre ibicenco, con los que darán vida a elaboraciones que van desde hamburguesas a cocas y tostas de sofrit pagès, sin olvidar los calamares rellenos de sobrasada, las empanadas y los cocarrois.

En los postres, helados con limones, naranjas o fresas ibicencas y dulces típicos como las orelletes, el flaó o los bunyols, estarán presentes en esta feria gastronómica.