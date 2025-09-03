Cine
Pase único en Ibiza del cortometraje ‘Nika, el calderón tropical’
El corto se proyectará el 15 de septiembre a las 19 horas en Ibiza Aficine en una colaboración con Salvem sa Badia.
El cortometraje canario ‘Nika, el calderón tropical’, cara oficial del festival de cine de los océanos más importante de Europa, llega a Ibiza Aficine en un pase único y exclusivo. El festival presenta un nuevo volumen de documentales que encabeza este corto del director José Hernández y codirigido y protagonizado por Felipe Ravina.
Cuenta la historia entre el biólogo y divulgador tinerfeño Felipe Ravina y Nika, un calderón tropical de la comunidad. A través de esta singular historia, el corto llevará a toda Europa la problemática del archipiélago, amenazado por la sobrexplotación turística, la contaminación y el expolio de recursos por un modelo productivo y económico depredadores del territorio.
Está en plena gira española, con una veintena de ciudades por recorrer en un circuito que dio su pistoletazo de salida en Canarias, con el estreno nacional del International Ocean Film Tour el 1 de junio. Ha pasado posteriormente por Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santander, Gijón, Vigo, Madrid, Sevilla, Cádiz, Palma de Mallorca, Menorca, Tenerife, Fuerteventura y Bilbao. El próximo 15 de septiembre y en colaboración con Aficine y Salvem Sa Badia Portmany será el turno de Ibiza (Aficine Ibiza, 19 horas).
