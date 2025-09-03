El olimpo del concurso de piano

«En el palmarés de esta edición ha brillado con luz propia una extraordinaria generación de pianistas españoles, herederos de una escuela pianística que se inició con la democracia y que ahora, tras años de fructífera siembra, empieza a dar sus resultados», comenta Maria Àngels Ferrer, responsable del Concurso Internacional de Piano de Ibiza, con los nombres de los ganadores ya hechos públicos por el jurado.

Un concurso que ganó, en la categoría superior, el gallego Miguel Iglesias, a quien Frank van de Laar, catedrático de piano del Conservatorio de Música de Ámsterdam, recomendó que se presentara al concurso. Acompañaron en el podio a Iglesias, que también logró el premio especial ‘Feurerwerck Einbeck’, Kyeongseo Lee y Wooseok Choi, de Corea.

Todos los pianistas juveniles que se llevaron tres de los cuatro premios previstos (el primero quedó desierto) también eran españoles. Clara Guerrero se hizo con el segundo premio del certamen, al que la animó a participar José Ballester Martínez, profesor superior de piano del Conservatorio de Murcia. Lo mismo que hizo Ofelia Montalván, jefa del departamento de piano del Conservatorio Profesional de San Lorenzo de Es Escorial, con Miguel Ángel Pinedo, que consiguió el tercer premio y el premio especial de su categoría.

Y hubo más españoles en el palmarés del concurso, que este año ha celebrado su 26 edición. Iván Carpintero Vivar, de Santander, logró una mención especial del jurado; Pablo García Aguilera, de Palma, se hizo con premio al mejor intérprete de una obra romántica y con uno de los dos ‘Feurerwerck Einbeck’; Josep Rojo Corma (Badajoz) recibió el premio al mejor intérprete de una pieza española y Juan Carlos Zafra Pablo (Huelva) el de una obra francesa, además del premio especial Concierto en Italia y el del concierto en el festival ‘Tocando las estrellas’.

Pianistas juveniles

Primer premio: desierto

Segundo premio: Clara Guerrero Martínez (Murcia, España, 15 años).

Tercer premio: Miguel Ángel Pinedo Mansilla (Madrid, España, 16 años).

Premio Especial Concierto en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de San Carlos Donado por la Asociación de Vecinos La Unión de San Carlos: Miguel Ángel Pinedo Mansilla (Madrid, España, 16 años).

Pianistas

Primer premio: Miguel Iglesias Lista (A Coruña, España, 23 años).

Segundo premio: Kyeongseo Lee (Daejeon, Corea del Sur, 27 años).

Tercer premio: Wooseok Choi (Bucheon, Corea del Sur, 26 años).

Menciones especiales: Alexander Jansen (Utrecht, Países Bajos, 20 años), Iván Carpintero Vivar (Santander, España, 20 años), Pavle Krstic (Pirot, Serbia - Bulgaria, 27 años) y Anastasija Šumskaitė (Mažeikiai, Lituania, 24 años).

Premio especial al mejor intérprete de Johann Sebastian Bach, donado por Juanito Marí, Las Dalias: Hyunju Kim (Suwon, Corea del Sur, 29 años).

Premio especial al mejor intérprete de una sonata, donado por la familia Noguera, Bar Anita – Ca n’Anneta: Gyeongmin Bak (Jinju, Corea del Sur, 28 años).

Premio especial al mejor intérprete de una obra romántica, donado por la familia Juan Tercero, Construcciones Tercero: Pablo García Aguilera (Palma, España, 17 años).

Premio especial al mejor intérprete de música contemporánea, donado por la familia Àngels y Jaime Ferrer de Dios: Haruka Ibushi (Hiroshima, Japón, 30 años).

Premio especial al mejor intérprete de una obra de una mujer compositora, donado por la familia Torres del restaurante Peralta: Hoseok Lim (Sokcho, Corea del Sur, 29 años).

Premio especial al mejor intérprete de una obra de música francesa, donado por Davide Sagliocca y Joëlle Partner: Juan Carlos Zafra Pablo (Huelva, España, 25 años).

Premio especial al mejor intérprete de una obra española, donado por Centro Cultural de San Carlos: Josep Rojo Corma (Badajoz, España, 20 años).

Premio especial concierto en Italia, donado por la Società della SOMS, Imperia (Italia): Juan Carlos Zafra Pablo (Huelva, España, 25 años).

Premio especial concierto en el festival ‘Tocando las estrellas’ de Granada (España). Beca de matrícula para un curso de su elección en la Academia Internacional Manuel de Falla, donado por la Academia Internacional Manuel de Falla de Granada y Pipirrana Producciones: Germán García Pérez (Granada, España, 29 años) y Juan Carlos Zafra Pablo (Huelva, España, 25 años).

Premio especial ‘Feurerwerck Einbeck’ International Piano Academy, gira de conciertos y clases magistrales en Alemania, donado por Klavierstadt Einbeck: Miguel Iglesias Lista (A Coruña, España, 23 años) y Pablo García Aguilera (Palma, España, 17 años).