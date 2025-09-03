Nueva redada contra la red que almacenaba grandes cantidades de droga en Ibiza

Cuarta fase de la operación 'Manso, Primo, Enroque-Bal' contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en Mallorca. Decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participan en el dispositivo desplegado esta mañana en distintos puntos de Palma, Llucmajor y Manacor. Por el momento, ya hay ocho personas detenidas.

A primera hora de este miércoles, un gran contingente formado por decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha irrumpido en los barrios palmesanos de La Soledat, Corea y Verge con la intención de realizar registros en tres edificios relacionados con la venta de droga. De forma casi simultánea, se repetía la escena en Llucmajor y Manacor.

Por el momento, se han registrado 16 inmuebles relacionados con el narcotráfico y ocho personas han sido detenidas.

Operación 'Manso, Primo-Enroque Bal'

La operacion 'Manso, Primo-Enroque Bal' llevaba cerca de dos años gestándose por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que unieron sus fuerzos para destapar una compleja organización de narcotraficantes que estarían blanqueando los enormes beneficios que obtenían con la introducción en España de grandes partidas de droga y que, según los investigadores, tenía una gran capacidad de infiltración en los cuerpos policiales. Finalmente, estalló el pasado 11 de agosto con la detención de una decena de personas , entre ellas los presuntos cabecillas de la organización: Stefan Milojevic, líder de United Tribuns, y el abogado Gonzalo Márquez. También fue arrestado y enviado a prisión el que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional, el inspector Faustino Nogales.

La organización, según los investigadores, introducía la droga en España de diversas formas, en el caso del hachís mediante embarcaciones neumáticas de gran potencia, conocidas como “gomas”, provenientes de países del norte de África, concertando un punto de recogida en algún lugar del mediterráneo, donde se realizaba el transbordo a otra embarcación que la trasladaba a Ibiza, donde se almacenaba para trasladarla posteriormente a la Península y al resto de Baleares.

En el mes de septiembre del pasado año, fueron intervenidos 200 kilos de hachís en una embarcación que se dirigía a Palma desde la isla de Ibiza, que iban dirigidos a la organización.

El pasado día 9 de julio se intervenían en el puerto de Valencia 675 kilos de cocaína, que previamente había sido recogida en el mediterráneo y trasladada a la isla de Ibiza para su envío unos días después a la península y varios países europeos.

También se les relaciona con la incautación de varias toneladas de hachís.