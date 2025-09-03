Las mejores zonas de Ibiza para ver el eclipse de sol histórico

El próximo 12 de agosto de 2026, Ibiza será testigo de un fenómeno astronómico poco frecuente: un eclipse solar total visible desde la isla, el primero de este tipo desde 1905. Este suceso transformará brevemente el atardecer en un espectáculo de oscuridad diurna cuando la Luna bloquee por completo al Sol. En la isla, la fase de totalidad –cuando el Sol queda ocultado por completo– durará aproximadamente entre un minuto y 20 segundos y un minuto y 30 segundos, dependiendo de la localidad.

¿Qué se necesita para observarlo?

Proyección en la franja de totalidad: Ibiza estará dentro de la zona donde se verá el eclipse completo, aunque la duración será breve. Es crucial situarse donde el horizonte oeste esté libre de obstáculos.

Protección ocular adecuada : solo se debe observar el eclipse parcial usando gafas de eclipse certificadas (ISO 12312-2) o mediante métodos indirectos de proyección. No hay que mirar directamente sin protección , ya que pueden producirse daños irreversibles .

Planificación anticipada: dada la expectación del evento, se prevé una alta afluencia turística. Se aconseja prever desplazamientos con antelación y estar atentos a las recomendaciones del Gobierno y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) .

Sitios recomendados para verlo

Zona oeste elevada, como el mirador de Cala d’Hort , que ofrece una vista despejada del horizonte oeste, esencial para no perderse ningún instante del eclipse, considerando que el Sol estará muy bajo.

Miradores y colinas orientadas al oeste : los puntos elevados, colinas y acantilados con buena vista hacia el suroeste son óptimos. Evitan interferencias de edificios o vegetación y permiten una experiencia panorámica increíble.

Eventos astronómicos organizados: el Observatorio de Ibiza, en colaboración con la Asociación Astronómica de Ibiza, ofrecerá jornadas de puertas abiertas y actividades divulgativas con acceso controlado y condiciones seguras para observar el fenómeno.

¿Qué actividades habrá en Ibiza ese día?