Literatura
Maternidad, deseos de cumpleaños y tabús en el Club Diario
El escritor ibicenco Joan Mayans presentó ayer por la noche en el Club Diario su segunda novela, ‘Pensa un desig’ (Voliana edicions), un libro que surgió de un relato corto escrito inspirado en una estrofa de una canción y que cuenta la historia de un tabú relacionado con la maternidad: ¿Qué pasa si una madre abandona a su hija? El autor estuvo arropado en la presentación por el también escritor Bernat Joan y la pedagoga Belén Alvite.
Las protagonistas absolutas de esta segunda novela son esa madre y esa hija y las consecuencias que tiene para una y para otra ese abandono. Dos mujeres «fuertes» que llevan todo el peso del relato, destaca el autor, para el que esta es su segunda presentación en la isla. A principios de verano aprovechó sus vacaciones en Ibiza para presentar ‘Pensa un desig’ en la biblioteca de Santa Eulària.
