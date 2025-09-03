El retraso en el proceso de participación ciudadana sobre la futura gestión de los residuos en Ibiza que abrió el Consell en abril, y cuyo resultado tenía que estar listo «como tarde, a principios de julio». En esta iniciativa han participado las instituciones locales, entidades económicas y sociales, partidos políticos y también la ciudadanía. Precisamente, la institución insular justifica el retraso en la cantidad de aportaciones de particulares que se han registrado, cerca de 600. «Es una cifra mucho más elevada de lo que la empresa [contratada para la gestión de este proceso] había proyectado a la hora de elaborar el calendario».

Llama la atención

El descenso de hasta un 20% en los ingresos de muchos restaurantes de Ibiza esta temporada de verano. Los elevados precios y un cambio en los hábitos de consumo explican esta caída. La patronal espera mejores resultados en los próximos dos meses.

Los ingresos de más de mil millones de euros en concepto de gasto turístico en Ibiza y Formentera durante el mes de julio. En el acumulado del año, los turistas han dejado, en un verano ‘raro’, 2.414 millones, lo que representa un 8% más que de enero a julio del año pasado.