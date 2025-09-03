El IEE critica las obras de la calle Tur de Montis en Ibiza

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha criticado duramente las obras de pavimentación que está ejecutando el Ayuntamiento de Ibiza en las calles Pintor Mariano Tur de Montis y Santa Maria, en la zona histórica de Dalt Vila. Los trabajos en la calle Santa Maria todavía están en curso pero los que se desarrollaban en la escalinata de acceso a la calle Tur de Montis ya han finalizado, y el resultado, según el IEE, no puede ser más desolador.

«Se han usado unos materiales completamente inapropiados para un entorno de alto valor histórico y patrimonial», señala la entidad cultural en una nota que ha publicado, en la que califica la intervención como «totalmente innecesaria e incompresible» ya que !el pavimento estaba en perfectas condiciones». Por este motivo, el IEE asegura haberse dirigido al Ayuntamiento para denunciar estas obras y reclamar la restitución del pavimento original. Una actuación que también ha sido criticada por algunos de los vecinos del barrio, como ya publicó Diario de Ibiza en su momento.

«En el año 2009 el Ayuntamiento de Ibiza ya ejecutó en diversas zonas de Dalt Vila una campaña de obras que consistieron en la sustitución de los pavimentos de piedra existentes por otros hechos con losas industriales. Esta actuación, absolutamente impropia de una zona de la importancia patrimonial de Dalt Vila, ya fue objeto de polémica», recuerda el IEE, que señala también que, en aquel momento «la escalera que da acceso a la calle del Pintor Mariano Tur de Montis pudo ser salvada de la destrucción y solo quedaron afectados los tres primeros escalones».

A consecuencia de aquella actuación, ejecutada durante el mandato de Lurdes Costa como alcaldesa, el Ayuntamiento de Ibiza «encargó la elaboración de un inventario de pavimentos de Dalt Vila», que debería ser el instrumento que guiara las futuras obras de reforma en la zona: «Desgraciadamente, no ha sido así», concluye el IEE en su comunicado.