Ibiza brilla en Europa: finalista al premio Pionero Verde por su modelo de turismo sostenible

La candidatura pitiusa fue elegida entre otras 26 propuestas de 18 países

Vista de Dalt Vila

Vista de Dalt Vila / D.I.

Redacción Digital

Ibiza

La Comisión Europea ha seleccionado a la ciudad de Ibiza como finalista del certamen Pionero Verde del Turismo Inteligente 2026, que distingue a las localidades más comprometidas con el turismo sostenible, inclusivo e innovador. La candidatura ibicenca ha sido elegida entre 26 propuestas procedentes de 18 países. Competirá con Dubrovnik (Croacia), Geestland (Alemania), Laois (Irlanda), Mariagerfjord (Dinamarca), Marmaris (Turquía), Rebild (Dinamarca) y Tartu (Estonia).

Los finalistas presentarán sus proyectos los días 18 y 19 de noviembre en Bruselas. Tras esta fase, se anunciará la ciudad ganadora, que será referente del turismo verde en 2026. El certamen está abierto a los estados miembros de la UE y a ciudades de países asociados al Programa del Mercado Único (SMP), como Noruega, Turquía o Ucrania.

Este concurso forma parte de la iniciativa Smart Tourism, que premia el uso de herramientas digitales, la igualdad de oportunidades para los visitantes, la sostenibilidad medioambiental y el apoyo al talento local y a las industrias creativas. Por lo tanto, la designación como finalista consolida a Ibiza como destino turístico sostenible, más allá de su conocida oferta de ocio, y refuerza su imagen internacional como ciudad innovadora y respetuosa con el entorno.

Reacciones de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha celebrado la nominación: "Este reconocimiento muestra nuestro compromiso con un modelo más amable, acogedor y sostenible".

Noticias relacionadas y más

El concejal de Ciudad Inteligente, Rubén Sousa, ha añadido: "Seguimos trabajando para que Ibiza sea un referente internacional en modernización y sostenibilidad. Iremos a Bruselas a defender nuestra candidatura y a impulsar proyectos que mejoren la ciudad todo el año".

