Ibiza brilla en Europa: finalista al premio Pionero Verde por su modelo de turismo sostenible

La Comisión Europea ha seleccionado a la ciudad de Ibiza como finalista del certamen Pionero Verde del Turismo Inteligente 2026, que distingue a las localidades más comprometidas con el turismo sostenible, inclusivo e innovador. La candidatura ibicenca ha sido elegida entre 26 propuestas procedentes de 18 países. Competirá con Dubrovnik (Croacia), Geestland (Alemania), Laois (Irlanda), Mariagerfjord (Dinamarca), Marmaris (Turquía), Rebild (Dinamarca) y Tartu (Estonia).

Los finalistas presentarán sus proyectos los días 18 y 19 de noviembre en Bruselas. Tras esta fase, se anunciará la ciudad ganadora, que será referente del turismo verde en 2026. El certamen está abierto a los estados miembros de la UE y a ciudades de países asociados al Programa del Mercado Único (SMP), como Noruega, Turquía o Ucrania.

Este concurso forma parte de la iniciativa Smart Tourism, que premia el uso de herramientas digitales, la igualdad de oportunidades para los visitantes, la sostenibilidad medioambiental y el apoyo al talento local y a las industrias creativas. Por lo tanto, la designación como finalista consolida a Ibiza como destino turístico sostenible, más allá de su conocida oferta de ocio, y refuerza su imagen internacional como ciudad innovadora y respetuosa con el entorno.

Reacciones de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha celebrado la nominación: "Este reconocimiento muestra nuestro compromiso con un modelo más amable, acogedor y sostenible".

El concejal de Ciudad Inteligente, Rubén Sousa, ha añadido: "Seguimos trabajando para que Ibiza sea un referente internacional en modernización y sostenibilidad. Iremos a Bruselas a defender nuestra candidatura y a impulsar proyectos que mejoren la ciudad todo el año".