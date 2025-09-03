Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Dos' hermanos unidos por el arte en el Club Diario de Ibiza

‘Dos’ hermanos unidos por el arte en el Club Diario de Ibiza | MARCELO SASTRE

‘Dos’ hermanos unidos por el arte en el Club Diario de Ibiza | MARCELO SASTRE

Los hermanos Fernando y Juan Domingo Gascón inauguraron este lunes en el Club Diario de Ibiza la exposición de pintura ‘Dos’, una muestra que es el resultado de cuatro años de trabajo y en la que las acuarelas de Juan comparten espacio con los óleos hiperrealistas de Fernando. ‘Dos’ podrá visitarse de lunes a viernes de 18 a 21 horas hasta el 12 de septiembre.

