‘Dos’ hermanos unidos por el arte en el Club Diario de Ibiza

Los hermanos Fernando y Juan Domingo Gascón inauguraron este lunes en el Club Diario de Ibiza la exposición de pintura ‘Dos’, una muestra que es el resultado de cuatro años de trabajo y en la que las acuarelas de Juan comparten espacio con los óleos hiperrealistas de Fernando. ‘Dos’ podrá visitarse de lunes a viernes de 18 a 21 horas hasta el 12 de septiembre.