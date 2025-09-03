La Fundación Pacha lanza su ambicioso plan 2025 con un presupuesto histórico de medio millón de euros
El aumento del 430% con respecto a la financiación del año pasado permitirá poner en marcha más de 35 iniciativas
La Fundación Pacha presenta su plan de acción para 2025, respaldado por un presupuesto récord de 500.000 euros, lo que supone un aumento del 430% en la financiación con respecto al año anterior. La asociación indica en una nota de prensa que esta inversión permitirá poner en marcha más de 35 iniciativas centradas en el impacto social, cultural, deportivo y medioambiental en toda Ibiza.
El plan 2025 contempla una serie de eventos culturales y deportivos de gran envergadura como conciertos en el puerto de Ibiza y en el paseo de Vara de Rey, además de maratones y competiciones ciclistas internacionales, para celebrar el patrimonio y la resiliencia de la isla.
En el ámbito medioambiental, la fundación pondrá en marcha programas de reforestación urbana, proyectos de conservación marina, la instalación de puntos de reciclaje inteligente y el patrocinio de foros medioambientales de Baleares, reafirmando su rol como miembro fundador de los principales espacios de resiliencia mediterránea.
Por otro lado, en el área social se priorizará el acceso a la sanidad y el bienestar comunitario mediante programas dirigidos a niños y familias en situación de vulnerabilidad, fomentando la inclusión y la rehabilitación.
Un equipo "comprometido" con el legado de la isla
El presidente de la Fundación Pacha, Kabir Mulchandani, afirma que la asociación está "comprometida con fomentar una Ibiza vibrante y resiliente, donde la comunidad, la cultura y la conservación prosperen de la mano". Añade que el plan 2025 refleja su "dedicación a fortalecer el legado de la isla para las generaciones futuras".
Con este plan sin precedentes, la fundación apuesta por consolidar su papel como motor de cambio en la isla, integrando valores de solidaridad, resiliencia y excelencia en cada una de sus acciones.
Además de Mulchandani, el patronato de la asociación está formado por los directores generales Josep Antoni Escandell y Mashenka Anand y los patronos Alba Pau, María Luisa Cava de Llanos y David Samuel Shepley, quienes velan por la ejecución estratégica de todas las iniciativas.
Desde su fundación en 2018 como organización privada sin ánimo de lucro, la Fundación Pacha se ha consolidado como un pilar de la comunidad ibicenca. Bajo la presidencia de Mulchandani y tras la adquisición del Grupo Pacha por parte de FIVE Holdings en 2023, la entidad ha reforzado su compromiso con el bienestar de la isla y su gente.
