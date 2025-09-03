Familias y docentes de Sa Joveria, preocupados por el cierre del ‘parking’

A una semana del inicio del curso docentes y familias de alumnos del colegio Sa Joveria, junto al Hospital Can Misses, están preocupados por la falta de accesos con vehículo al centro. Este problema nace del cierre del aparcamiento sa Joveria, al que se accede por un camino de tierra desde el primer cinturón. Se trata de un terreno privado y su propietarios (o propietarios) decidieron cerrarlo por la acumulación de infraviviendas que hay en una parte de un terreno pegado a éste, cerca del Recinto Ferial.

En éste último, Diario de Ibiza llegó a observar hace poco más de dos semanas más de 200 chabolas levantadas sobre una parcela de unos 100.000 metros cuadrados. En aquella ocasión, los residentes del campamento rumoreaban sobre un desalojo cercano, hecho que el Ayuntamiento de Ibiza confirmó, sin establecer aún una fecha exacta.

Fuentes cercanas al centro escolar apuntan que el asentamiento creció aún más después del desalojo de Can Rova 2 el pasado 15 de julio. Este diario no ha podido comprobar si la parcela en la que se encuentra el asentamiento, junto al Recinto Ferial, pertenece al mismo propietario que el terreno donde hasta ahora ha estado el aparcamiento .

En este, al menos hasta el curso anterior, acostumbraban a aparcar usuarios que utilizaban el disuasorio y tanto los docentes del centro como los parientes de los pequeños que van a llevarlos y recogerlos. Sin embargo, que el aparcamiento se pudiera utilizar no quita que cada inicio de curso el acceso para llegar al colegio con vehículo haya sido una preocupación, según indican desde el centro.

Este mismo julio, la mayoría de familias que llevaban a sus hijos a la escuela de verano ya se han tenido que enfrentar a este problema, que a pocos días del inicio de curso no se ha solventado.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza confirman que los propietarios del aparcamiento de sa Joveria decidieron cerrarlo para «evitar que se establecieran allí caravanas». Asimismo, apuntan que este lunes la concejala de Educación, Catiana Fuster, habló con la directora del centro sobre esta cuestión. En paralelo, desde el Consistorio señalan que ese mismo día, el lunes, el Ayuntamiento se reunió con la propiedad del terreno para plantear soluciones que pudieran facilitar el acceso de los vehículos al colegio.

Aparcamientos disuasorios

Entre ellas, se ha planteado la opción de que se cierre el acceso al terreno «fuera del horario escolar» y, según el Consistorio, se están barajando otras opciones. De este modo, Vila apunta que espera tener una respuesta en los próximos días. Asimismo, recuerda que se «sigue trabajando para ampliar los aparcamientos disuasorios actuales» y crear nuevos y aclaran que, si los propietarios del terreno que hasta ahora acogía el aparcamiento de sa Joveria deciden urbanizar o construir en un futuro, Vila no puede hacer «nada» al tratarse de una propiedad privada.

Ante este problema, desde el Hospital Can Misses confían en que los padres y madres de los alumnos del centro, así como el resto de la población, hagan un buen uso del aparcamiento del centro hospitalario. Esta afirmación se hace después de que en los últimos años se registrasen varias quejas porque el aparcamiento lo utilizaba población que no iba al hospital, entre ellos, familias de alumnos de sa Joveria que accedían al parking hospitalario para dejar o recoger a los niños.

Por este motivo, se instalaron barreras en la entrada y salida de este aparcamiento y, desde entonces, «la población ha entendido el mensaje», que desde el hospital aprovechan para recordar: «Es para el uso de pacientes y sus familiares». Asimismo, advierten de que desde la instalación de las barreras también se registra la entrada y salida de vehículos y que la actual concesionaria puede limitar su entrada si se observan usos extraños.