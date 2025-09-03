El dueño del yate ‘Da Vinci’ tiene 72 horas para diseñar un plan que evalúe los daños por el hundimiento

La Capitanía Marítima de Ibiza ha emitido una orden en la que concede 72 horas al armador del buque ‘Da Vinci A’ para que presente un plan para llevar a cabo una comprobación submarina del pecio y su entorno. El yate se hundió el pasado 11 de agosto tras un incendio en alta mar, a unos 110 metros de profundidad.

Restos del yate hundido recuperados por pescadores pitiusos. / DI

El objetivo es examinar cómo se encuentra la embarcación y descartar cualquier tipo de contaminación o de objetos que pudieran desprenderse de él y emerger a la superficie, con el consiguiente riesgo para la navegación, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas.

La intervención tendrá que hacerla una empresa especializada y mediante la inmersión de una cámara por circuito cerrado, sin que los buceadores intervengan en el pecio.

Esta intervención la supervisará un inspector de seguridad de la propia Capitanía Marítima. El yate se encuentra en un entorno medioambiental protegido, como es el caso de ses Salines, y en un caladero de pesca de arrastre.

De hecho, hace unos días las cofradías de pescadores de Formentera y de Ibiza alertaban de los restos que se estaban encontrando en la zona y cómo esto afectaba a sus capturas.

La protesta de los pescadores

Dos semanas después del incidente, los pescadores que faenan en la zona levantaron la voz para alertar de que la contaminación provocada por este suceso ya estaba teniendo consecuencias negativas y que, además, el área afectada era mucho más grande de lo que cabría prever.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Formentera, Iván Pérez, aseguró a Diario de Ibiza la pasada semana que «tres millas a la redonda» de donde se produjo el hundimiento «hay trozos de fibra de carbono y hay de todo».

«Llevamos dos días», detallaba entonces, «perdiendo todas las capturas que hay dentro del arte. El montón de pescado está lleno de trozos de fibra quemada. Los pescadores pasaron cerca y vieron restos. Se fueron a dos millas y media y más restos, pasaron al otro lado y más restos… Hay que denunciar que está pasando esto», alertaban a Diario de Ibiza.

Los restos del ‘Da Vinci’ se encuentran hundidos a unos 90 metros de profundidad, pero no se han quedado en una misma zona del fondo marítimo, sino que se han esparcido por una amplia área que, además de afectar a la vida marina, también está obstaculizando el trabajo de los pescadores: «Los pescadores de Formentera llevan dos roturas de artes. Y las capturas de ese momento las han perdido».

Un cementerio de barcos

Pero el hundimiento del ‘Da Vinci’ no es el primer, y tampoco será el último. «Nuestros fondos se han convertido en un cementerio de barcos, que si motores, que si veleros, que si esto y lo otro… Es una embarcación que se ha quemado, se ha hundido y ha dejado restos en un espacio demasiado amplio. Es un puto desastre», se desahogaba al respecto Pérez.

La Cofradía de Pescadores de Formentera contactó con la Capitanía Marítima y ha obtenido la siguiente respuesta: «Hemos intentado reclamar, pero nos han dicho que es un tema en el que no nos podemos meter. Simplemente lo único que dicen es que si tenemos algún perjuicio que reclamemos el dinero al seguro».

El propietario del ‘Da Vinci’, una lujosa embarcación de 28 metros de eslora, es Vincent Tchenguiz, de acuerdo a la información del medio especializado ‘SuperYachtFan’.

El yate tenía ocho años de antigüedad y un coste estimado de 20 millones de dólares, a lo que se suman los dos millones anuales para su mantenimiento. Tenía capacidad para unas 20 personas y podía alcanzar una velocidad máxima de 33 nudos.

Tchenguiz es un empresario británico, de 68 años y origen iraní, que tiene una fortuna estimada en torno a los 500 millones de dólares.

Su riqueza procede principalmente de Rotch Property Group, un grupo inmobiliario que fundó junto a su hermano Robert y con el que ambos lograron amasar su inmensa riqueza.