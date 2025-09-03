Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cae la taxista pirata más famosa de Ibiza

Dos conductores de VTC dan positivo en drogas mientras transportan pasajeros

Varios agentes de la Policía Local trabajan durante el dispositivo de control

Varios agentes de la Policía Local trabajan durante el dispositivo de control

Redacción Digital

Ibiza

El departamento de Transportes del Consell de Ibiza y la Policía Local de Ibiza han detenido a la taxista pirata más famosa de Ibiza y mandado su vehículo al depósito. La mujer, de nacionalidad rumana, acumulaba al menos diez denuncias del Ayuntamiento de Sant Josep. La institución insular afirma en una nota de prensa que el dispositivo conjunto de control del transporte que comenzó esta mañana tramitó un total de 15 denuncias por diferentes infracciones relacionadas con el intrusismo en el sector y otras infracciones.

El despliegue también detectó el positivo en drogas de dos conductores de VTC mientras transportaban pasajeros, además de emitir tres propuestas de sanción por taxi ilegal, siete por captación ilegal de clientes y tres por servicio complementario. Por otra parte, solicitó cinco servicios de retirada de vehículos con grúa.

