Los colegios iniciarán el curso en Ibiza con reformas pendientes o sin acabar

En siete días empieza el nuevo curso escolar. Los alumnos tendrán sus mochilas, estuches y libros a punto para el momento. Sus centros también lo estarán, pero muchos no tan bien como les gustaría. De diez colegios públicos repartidos entre Sant Antoni, Ibiza, Santa Eulària y Sant Joan, sólo uno espera el inicio de curso con sus instalaciones tan preparadas como sus alumnos.

Esto significa que no está pendiente del inicio de obras ni reformas, tampoco las tiene en marcha en este mismo momento y cuenta con los sistemas de climatización, es decir los ventiladores o aires acondicionados, necesarios. Los nueve colegios restantes con los que ha contactado este diario (en total han sido 23 pero no todos han podido o querido responder) si no tienen una cosa pendiente, tienen otra.

Sant Antoni

Uno de los ejemplos más claros es el del colegio Vara de Rey, en Sant Antoni, al que le afectan de lleno las obras de remodelación y embellecimiento de la calle de la que toma el nombre. De este modo, como las dos puertas principales del centro dan a esta vía, el colegio ha tenido que elaborar un programa como el de la época del covid para que sus alumnos lleguen a sus aulas a partir de la semana que viene. «Nos han quitado la entrada principal, por donde entraban Infantil y primer ciclo de Primaria, y la puerta secundaria, por la que entraban el segundo y tercer ciclo», indican desde el colegio.

Para habilitar otra entrada, se ha quitado el vallado del centro que da a la calle Estrella y este martes se empezó a construir una rampa de hormigón. Por ella está previsto que tengan que entrar este curso los 170 alumnos del centro. Desde éste, indican que creen que la rampa ya quedará fija, pero saben que, cuando finalicen las obras en la calle, se podrán reabrir las puertas principales del colegio. Lo que no saben es cuándo.

Con estas obras en marcha, el centro apunta que se les ha informado de que desde el día 9 las obras no harán ruido en horario lectivo. Sin embargo, si esto se cumple, ello no quita que el centro esté a diario lleno de polvo: «El 15 de julio el colegio estaba limpio, pero ahora está que da vergüenza», denuncian desde el colegio, que considera que el colegio Cervantes, que también da a la calle Vara de Rey, tendrá el mismo problema. Por este motivo, consideran que las obras se «tendrían que haber hecho antes».

También lo piensan así desde Can Coix. No tiene obras en marcha ni dentro ni fuera, pero está pendiente de una reforma desde hace mucho tiempo. Ésta depende de la conselleria de Educación y Universidades e incluye labores como tirar una pared y quitar vidrieras con rejas. Desde el colegio indican que parece que esto se hará «pronto» y estiman que los trabajos durarán entre una y dos semanas, por lo que se llevarán a cabo, en todo caso, con el curso ya iniciado.

Este colegio también está a la espera de que se instalen persianas nuevas en sus ventanales para paliar el calor que entra en las aulas. Al menos, afirman que, «con mucha insistencia», el año pasado consiguieron poner aire en las clases. Éste no es el caso del Guillem de Montgrí: «No tenemos ni ventiladores ni aire», critican desde el centro. Señalan que han pedido ventiladores al Ayuntamiento de Sant Antoni, pero que, antes de concederlos se debe hacer un estudio para analizar si la potencia eléctrica permitirá que haya varios enchufados al mismo tiempo. Así, saben que, por el momento, no les queda otra que «pasar calor».

Santa Eulària y Vila

En el colegio Sant Carles, en Santa Eulària, no preocupa tanto el calor, a pesar de que tiren de ventiladores en las aulas de Primaria, como la suciedad que hay en el interior. Esto se debe al cambio de persianas y ventanas en el edificio viejo del centro, labores que ya asumen que no habrán finalizado el próximo miércoles.

Asimismo, comparten la «urgencia» de que se mejoren las instalaciones del centro, que salieron a licitación en mayo de este año. Mientras esperan a que estas se lleven a cabo, avanzan que ya no tienen más opción que tirar de aulas prefabricadas porque no hay sitio para los alumnos. Este año el centro ha pasado de ofrecer una línea de grupos por nivel educativo a dos pero, como critican, sus instalaciones siguen siendo las mismas «para 400 alumnos».

En el colegio Puig d’en Valls también están pendientes del cambio de persianas en algunas aulas, porque éstas cuentan sólo con ventiladores de techo que consiguieron por propia «insistencia», remarcan. También es así en el Sant Ciriac, que aguanta a base de ventiladores. En este centro estan pendientes de una reforma integral del edificio que esperan desde hace tiempo, como señalan, y sólo saben que «empezará el curso que viene».

En Ibiza, el colegio Can Cantó no tiene la suerte de tener una fecha próxima de inicio de las obras que lleva años esperando, como apuntan desde el centro. Sin embargo, ahora su preocupación es cómo solventar la climatización. El propio colegio se encargó de comprar sus ventiladores pero, debido a la potencia eléctrica del edificio, la luz saltaba todo el rato. Ahora el Ayuntamiento busca una solución.

El colegio Cas Serres tiene el mismo problema con la luz, pero en su caso, ésta limita la instalación de aires acondicionados, algo que consideran «urgente» porque, por el momento, los ventiladores que compró el centro sólo «mueven aire». Aquí también hay obras pendientes desde el año pasado, pero aún debenpasar por el largo proceso de que su proyecto se inicie.

Por su parte, el colegio Sa Blanca Dona se enfrenta a su quinto inicio de curso con «obras pendientes» que no se sabe cuándo empezarán. Respecto a la climatización, también se mantienen a la espera de sistemas de aire acondicionado para algunas aulas y es que, indican, la asociación de familias del colegio compró los de Infantil.

Todos estos centros trasladan una situación muy diferente a la del colegio Balàfia, en Sant Joan, que indica que tiene «todo bien» de cara a la semana que viene. De hecho, la obra que tenía iniciada parece que acabó justo ayer. Éste parece el único colegio que empieza el curso sin suspender.