¿Cuánto cobra un DJ en Ibiza?: "Menos de la mitad de lo que ganarían en otra parte del mundo"

La figura del DJ en Ibiza ha dejado de ser un simple acompañamiento musical para convertirse en el verdadero motor de la isla. Sus sesiones no solo son un atractivo de ocio nocturno, sino que también generan un impacto cultural y económico que trasciende las pistas de baile. Cada verano, miles de personas viajan desde todos los rincones del mundo atraídas por la reputación de la isla como epicentro de la música electrónica, donde los nombres más reconocidos del panorama internacional se dan cita.

Más allá del espectáculo, la presencia de los DJs en Ibiza ha configurado una identidad propia que combina música, turismo y estilo de vida. La programación de las grandes discotecas y clubes se anuncia con la misma expectación que un festival global, y cada set se convierte en una experiencia única.

Pese a ello, Bruno di Mare, mánager de DJs, asegura que no cobran tanto como se piensa. Entonces, ¿cuánto ganan? "Al contrario de lo que la gente piensa, en Ibiza ganan mucho menos de la mitad de lo que ganarían en cualquier otra parte del mundo", explica Di Mare en un vídeo de TikTok.

En este sentido, señala que "la competencia en Ibiza es muy grande". "Todo el mundo quiere tocar en Ibiza y voy a poner un ejemplo. Hay un club de Ibiza en concreto que paga a los DJs, ya seas el DJ más top del mundo, 300 o máximo 500 euros [por sesión]", subraya el mánager.

¿Y cómo acceden esos DJs a pinchar en estos clubes? "Eso es un trabajo bastante grande. Tienes que crear un currículum, tienes que crear un equipo alrededor tuyo... Pueden llegar ahí en puntos álgidos de su carrera. Cuando llegas allí, la trayectoria es bastante grande", concluye.