La cantera de Santa Bárbara se ha regenerado casi un 46% en 20 años

En dos décadas, desde que se inició su proceso de regeneración, la cantera de Santa Bárbara, situada en la carretera de Cala Llonga, próxima al vertedero de Ca na Putxa, se ha recuperado en un volumen de 804.000 metros cúbicos (del total que se extrajo mientras estuvo activa), casi un 46% de lo previsto.

Ahora, Reciclajes y Derribos Santa Bárbara proyecta devolver a la montaña los 948.000 metros cúbicos restantes en los próximos 18 años. El promotor calcula que en Ibiza se producen al año más de 120.000 metros cúbicos de áridos y restos de obra, la mayoría procedentes de movimientos de tierra y demoliciones, y que en Santa Bárbara se prevén depositar 50.000 metros cúbicos.

Así figura en el modificado del proyecto de restauración de esta cantera que se halla en exposición pública y que también contempla la reubicación y ampliación de la planta de selección y recuperación de residuos voluminosos de construcción y demolición (RCD). Se trata de las instalaciones que acogen el proceso de triaje y triturado de los residuos de obra que entran en Santa Bárbara y que en parte se utilizan para la recuperación de la antigua cantera.

Reciclajes y Derribos Santa Bárbara ofrece a las empresas de construcción de la isla áridos reciclados. «Todos los materiales que no pueden ser reutilizados, es decir, que no pueden emplearse para el sector de la construcción, son devueltos a la montaña para restaurar morfológicamente la cantera», según explicó en 2022 a este diario un representante de la empresa explotadora.

Una nave cerrada

Actualmente, esta planta de selección y recuperación de residuos voluminosos de construcción y demolición se ubica al aire libre en una cota intermedia de la explotación minera, que impide la regeneración del espacio que ocupa. El modificado contempla la instalación de la maquinaria en una nave cerrada en la entrada de la cantera, en la cota más baja, lo que «reducirá de forma significativa el impacto visual, el ruido y la generación de polvo [en un 80%]», según el estudio de impacto ambiental, que también se encuentra en exposición pública.

Este documento destaca que la reubicación de la maquinaria resulta «clave para liberar las plataformas intermedias y posibilitar la restauración completa del frente más visible de la cantera». El estudio de impacto ambiental concluye que el proyecto es «ambientalmente viable y socialmente positivo, no genera impactos críticos ni permanentes». «La aplicación estricta de las medidas de protección, corrección y vigilancia garantizará que la ejecución del proyecto no sólo no perjudique al medio ambiente, sino que contribuya activamente a su mejora», concluye.

Principales impactos

De hecho, los impactos negativos se consideran «puntuales, reversibles y moderados o compatibles» siempre y cuando se aplique el centenar de medidas correctoras previstas en el estudio y cuyo coste está presupuestado entre los 300.000 y los 400.000 euros. Durante la fase de construcción, se prevén las principales incidencias relacionadas con la emisión de polvo, ruido, ocupación temporal el suelo y el posible riesgo de contaminación accidental.

El estudio sostiene que todos estos impactos serán «temporales y estarán adecuadamente controlados mediante medidas como el riego periódico, la limitación del horario de trabajo, el uso de maquinaria eficiente y la señalización de zonas sensibles». Se ha previsto también, en el paquete de medidas correctoras, un sistema de drenaje provisional, cubetas de retención para líquidos y protocolos de actuación ante vertidos o incendios.

En el entorno de la antigua cantera se localiza «un mosaico de pinares y matorrales mediterráneos», que no están catalogados como hábitats prioritarios. Tampoco se han detectado especies vegetales o fauna amenazada, aunque sí especies animales de interés como insectos polinizadores, reptiles, murciélagos o aves asociadas a zonas forestales.

Del mismo modo, según el estudio de impacto ambiental, el proyecto no afecta a ningún espacio protegido ni a masas de agua, aunque parte de la zona de explotación se halla dentro de un Área de Prevención de Riesgos por incendios forestales.

Plantación de pinos y lentiscos

En última instancia, el proyecto contempla, tras la restitución del boquete abierto por la antigua actividad minera, la plantación directa de pinos y lentiscos, con densidad de 1.500 y 900 pies por hectárea, respectivamente. «Las plantaciones se adaptarán a la topografía existente y se plantarán mediante hoyos puntuales con riego de asiento, preparación de microcuencas y riego semanal con agua regenerada durante la fase inicial», especifica el proyecto.

El plan de restauración en vigor consta de cuatro fases, todas ellas con diversos grados de ejecución. Al inicio del proyecto, la playa de la cantera se hallaba en la cota 135 y actualmente alcanza una cota de entre 145 a 190 en determinadas zonas. La playa tiene una superficie aproximada de 33.000 metros cuadrados con unas medidas aproximadas de 210 por 220 metros.

La primera fase, completada en un 85% sobre lo previsto, alcanza la cota 146 y su finalización se prevé en cuatro o cinco años desde el momento en que se anule el camino de acceso que transcurre por el medio y se instale la nueva planta de RCD. La segunda fase se encuentra en el 75% de su ejecución, con una cota de cerca de 160, y se dará por terminada en seis o diez años, según las previsiones del proyecto.

La tercera y la cuarta fase del proceso de regeneración de la cantera son las más atrasadas, con un grado de ejecución del 46% y del 21%, respectivamente. El plazo de ejecución de la tercera se sitúa entre los 12 y los 16 años a partir del momento en que se reubique la planta de RCD que ahora impide restaurar esta zona y, en el caso de la cuarta, de 16 a 18 años.