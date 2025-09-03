Batalla política por el 'basurazo' de los ayuntamientos de Ibiza

El Partido Popular de Ibiza denuncia la subida "sin precedentes" en la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos debido a "decisiones del Gobierno central". La formación denuncia en una rueda de prensa que esta situación es "causa de la indignación, la crispación y el expolio que están sufriendo los ibicencos".

Por su parte, la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) critica las "mentiras y engaños" del PP y asegura que su incremento es responsabilidad de los alcaldes. Los socialistas lamentan en un comunicado que el PP "siga con su campaña para intentar hacer creer que la subida es una imposición del Gobierno".

Según opina el portavoz adjunto del PP de Ibiza, Toni Ramón, "las medidas que ha tomado el Gobierno central con la ley 7/2022 obligan a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro de este servicio a los ciudadanos". "El Consell de Ibiza siempre ha puesto dinero y los ayuntamientos, también, para arrimar el hombro y aliviar esta presión a través de sus presupuestos, y ahora Sánchez prohíbe estas ayudas y obliga a repercutir el 100 por cien del coste a los ciudadanos, atentando gravemente contra la autonomía de unas entidades locales que quieren ayudar y no pueden", apunta.

Según el 'popular', se trata de una subida "injusta e innecesaria y que nunca debería haberse producido". También advierte de que al PP "no le sirven las excusas" y explica que la regulación de la tasa depende de los ayuntamientos y que no aceptan que "nos vengan a decir qué tenemos que hacer". "Tampoco vamos a aceptar el 'basurazo' de Sánchez porque es un auténtico atropello a las autonomías", insiste. El PP hace hincapié en la necesidad de bajar la presión fiscal y recuerda que los socialistas, "desde que gobiernan, han efectuado 97 subidas de impuestos y cotizaciones".

Los socialistas responden

Según explican desde el PSOE, la tasa de residuos deriva de la Directiva europea 2018/851, aprobada en 2018 durante el mandato de Jean-Claude Juncker, del PP europeo, y trasladada a España mediante la Ley 7/2022, aprobada hace tres años con la abstención del Partido Popular. Según la norma, los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes deben aplicar un tributo específico para cubrir el coste real de la recogida de residuos, pero en ningún caso establece la obligación de incrementar la tasa.

El PSOE detalla que los alcaldes de Ibiza "han buscado la solución más simple y más perjudicial para los vecinos" al establecer el criterio de metros cuadrados de la vivienda en vez de articular fórmulas para que pague más quien más residuos genera. "Decir que Sánchez sube la tasa de basuras es un engaño a la ciudadanía inaceptable", afirman los socialistas, que acusan al PP de manipular y mentir.

Según datos del Consell de Ibiza, en 2024 la recogida selectiva fue del 40,1 por ciento, una cifra "insuficiente", por lo que el PSOE opina que la urgencia no es buscar culpables externos, sino mejorar la gestión local e insular de los residuos. La formación exige al PP que "deje de intentar engañar a la ciudadanía" y trabaje para cumplir la Directiva europea de residuos.