Detenidos dos atracadores por robos en viviendas en Sant Josep y Sant Antoni

La Guardia Civil detuvo a dos personas como presuntas autoras de cuatro robos en Sant Josep y Sant Antoni con el agravante de que los propietarios se encontraban en el interior de las viviendas en tres de los casos. El cuerpo de seguridad indica en un comunicado que el primer arresto se produjo en la madrugada del pasado lunes, cuando un vecino de Sant Josep alertó de que un hombre trataba de acceder a su domicilio tras forzar la puerta de entrada. Una patrulla del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) acudió rápidamente al lugar y sorprendió in fraganti al sospechoso, un español de 73 años, antes de que consiguiera entrar en la vivienda.

Las investigaciones posteriores permitieron vincular al individuo con otros dos robos cometidos en agosto en el mismo municipio. El día 17 de ese mes accedió a un domicilio vacacional de donde sustrajo tres mochilas, tres relojes, varias tarjetas de crédito y ropa. El 14 de agosto, rompió la ventana de un baño para entrar en otra vivienda, de la que huyó con varios aparatos electrónicos tras ser sorprendido por los propietarios.

La segunda detención tuvo lugar la tarde del pasado lunes en Sant Antoni. En este caso, un hombre de 46 años y nacionalidad marroquí forzó la puerta principal de una vivienda y registró varias estancias. Al percatarse de la presencia de la inquilina, abandonó el lugar por una ventana, pero fue localizado poco después por una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que lo detuvo en las inmediaciones del lugar. Ambos arrestados habían sido detenidos anteriormente en numerosas ocasiones por hechos similares.