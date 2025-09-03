Este es el alojamiento más caro para hospedarse en Ibiza el día del eclipse total

El próximo 12 de agosto de 2026 Ibiza será testigo de un eclipse total. Este será el primer eclipse total solar visible en plenitud en España desde el año 1905. No se espera otro igual visible desde la isla durante décadas. Aunque aún falta un año para que se produzca el acontecimiento astronómico del siglo, el portal de reservas hoteleras Booking ya tiene copadas el 88% de las plazas para esa fecha. Así lo anuncia la propia web al hacer una búsqueda el día de la efeméride. No obstante, en fechas anteriores y posteriores aparece el mismo mensaje.

El alojamiento más barato para ese día es el Hostal Rosell Boutique, en la calle de Rosell de Sant Antoni. Su precio: 148 euros por una habitación doble de 18 metros cuadrados sin vistas.

El alojamiento hotelero más caro es una habitación en el Hotel Play Hotel Ibiza -Adult Only en los Molinos, en Ibiza ciudad: 10.008 euros en una habitación doble de 18 metros cuadrados con desayuno incluido.

Más costoso aún puede ser pasar la noche en una villa. La más cara es Casa Cayama, en Sant Josep: 32.604 euros, sin embargo, dividido entre ocho, que es la capacidad de la estancia, la noche saldría a 4.075 euros por persona. La propiedad de 300 metros cuadrados tiene piscina y vistas al mar.

Más original es disfrutar del fenómeno astronómico en un barco. El Velero Ariel ofrece una estancia para esa noche por 1.045 euros en una cama individual.

Si se escoge la opción de un agroturismo, el que tiene un precio más elevado de los aún disponibles es Can Lluc, en Sant Rafel: 605 euros por una habitación doble con terraza y desayuno incluido.

Eclipse total en Ibiza

La fase total tendrá lugar entre las 20:32:50 y 20:33:51 horas, cuando el Sol esté casi a ras del horizonte. Desde las 19.39 horas, la Luna comenzará a tapar al Sol, y la fase parcial continuará hasta las 21.24 horas, cuando ya haya caído la noche. La oscuridad será breve, de aproximadamente un minuto.

“Los mejores lugares para verlo son aquellos con horizonte oeste despejado. Donde se ponga el Sol este día, será el mejor sitio en 2026”, aconseja María Jesús Palomeque Aznar, directora de la Agrupació Astronómica d'Eivissa en las redes sociales de la asociación. La franja de totalidad cruzará España diagonalmente desde el noroeste hacia las Baleares, que serán el último punto visible del eclipse.