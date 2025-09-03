La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera

La primera semana de septiembre acabará con temperaturas cálidas, tal y como ha empezado, pero el episodio apenas durará un par de días, ya que se podrían volver a superar los 36 grados en las islas, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La semana que viene se aprecian cambios, según las previsiones de la Aemet: bajarán las temperaturas y podrían producirse algunas precipitaciones.

Previsiones de Aemet. / Aemet

Las máximas este martes se mantuvieron sobre los 30 grados en las Pitiusas. En cuanto a las mínimas, en la madrugada del lunes al martes las temperaturas diurnas bajaron de los 20 grados en Ibiza, mientras que en Formentera se mantuvieron en esa cifra. Sant Joan registró 14 grados.

El tiempo hoy

Este miércoles se espera un día soleado con cielos despejados y temperaturas mínimas y máximas de 21 y 29 grados, respectivamente. El tiempo se mantendrá estable toda la semana, aunque hay un 20 por ciento de probabilidades de lluvias el viernes y el sábado por la mañana.

Con la llegada de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Las temperaturas ya son algo más amables en las Pitiusas.

Este otoño hay hasta un 70% de probabilidades de que sea, en conjunto, más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío, según la Aemet.