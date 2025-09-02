El veredicto de los ciudadanos de Ibiza sobre si se debe construir una incineradora se retrasa

El resultado del proceso de participación sobre la futura gestión de los residuos de Ibiza y Formentera se retrasa. El Consell de Ibiza anunció que, «como tarde, a principios de julio» se daría a conocer el veredicto del proceso de participación que arrancó el pasado mes de abril y en el que han participado representantes de las instituciones locales, partidos políticos, entidades económicas y sociales y que también se ha abierto telemáticamente al conjunto de los ciudadanos. Ante el inminente final de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa, el Consell tiene sobre la mesa decidir si se debe construir una incineradora en Ibiza o trasladar los residuos a la planta de Son Reus, en Mallorca.

El equipo de gobierno del Consell justifica esta demora en la alta participación ciudadana, con el registro de cerca de 600 aportaciones, «una cifra mucho más elevada de lo que la empresa [contratada para la gestión de este proceso] había proyectado a la hora de hacer el calendario», según un portavoz de la institución insular. En concreto, el Consell ha recibido el informe sobre el resultado del proceso a mediados de agosto y ahora los técnicos de la institución tienen que revisarlo antes de darle el visto y bueno y considerar si se tiene en cuenta en la decisión política.

Resultado no vinculante

En este sentido, el Consell ya advirtió, en el momento en que se abrió el proceso, de que el resultado no era vinculante. A través de un comunicado, la institución informó entonces de que «si el resultado [de las aportaciones de las entidades participantes] es concluyente formará parte del proceso de toma de la decisión». El conseller insular de Gestión Ambiental, Ignacio Andrés Roselló, dijo que esperaba que la elección sobre la futura gestión de los residuos de la isla quedara cerrada este mismo año.

Pero meses después, en junio, durante el segundo taller del proceso de participación, el conseller indicó que antes de tomar la decisión definitiva se considerarán los datos de la prueba piloto prevista a finales de este año del traslado de la basura a Mallorca para su incineración en la planta de Son Reus.

Precisamente, el Consell de Ibiza asegura que, paralelamente, está trabajando en la puesta en marcha de esta prueba piloto. Por un lado, la concesionaria de la gestión del vertedero de Ca na Putxa (la UTE Giref) se encarga de los estudios de viabilidad técnica y económica del transporte de la basura a Mallorca, el almacenaje y empaquetamiento, entre otras cuestiones de índole técnica. Por otro, el departamento de Gestión Ambiental del Consell trabaja en los informes jurídicos y técnicos necesarios. De hecho, los técnicos deben resolver si es viable que la UTE Giref gestione el traslado de la basura a Mallorca al amparo de la concesión otorgada o si debe hacerse a través de un nuevo contrato o concurso, lo cual, obviamente, retrasaría su puesta en marcha.

El acuerdo final con Mallorca

El Consell de Mallorca se cerró en banda, inicialmente, a la pretensión de Ibiza de temporalmente trasladar la basura a Son Reus, al margen de la decisión definitiva que adopte la institución insular. Hay que tener en cuenta que, aunque el Consell de Ibiza se decantara por construir una incineradora en la isla, se necesitaría de un plazo de al menos 10 años para tramitar las autorizaciones y construirla. Antes se agotará la capacidad del vertedero, por lo que, provisionalmente, la basura de Ibiza tendrá que enviarse en barco a Mallorca.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, tuvo que intervenir, en la conferencia de presidentes celebrada el pasado mes de mayo en Ibiza, para desbloquear la situación y que el Consell de Mallorca accediera a hacer la prueba piloto. Entonces, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, dijo que el traslado de los residuos empezaría cuando terminase la temporada, «en octubre o noviembre».

En el proceso de participación se han recogido posturas en defensa de las dos opciones que se manejan, aunque se desconoce cuál es la mayoritaria. Por ejemplo, mientras la Plataforma Hay Soluciones para el Vertedero defiende el traslado de la basura a Mallorca, la Asociación de Ingenieros Industriales de Balears se ha posicionado en favor de la incineración en la propia isla al considerar que sería «más sostenible».

El presidente del grupo ecologista GEN, Joan Carles Palerm, ha manifestado que, llegados a este punto y aunque no sea de su agrado, no queda más remedio que «comerse una incineradora» en Ibiza ya que el traslado de la basura a Mallorca, según su criterio, es «contraproducente».