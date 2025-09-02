A la venta cinco lujosas casa payesas de Ibiza

Las casas payesas son parte del legado arquitectónico de Ibiza. Su estructura de muros gruesos y esquinas redondeadas, su forma de crecer en cuadrados y sus techos altos de sabina, son algunas de las características de estas construcciones. A continuación, una selección de cinco de estas joyas a la venta en la isla en el portal inmobiliario Idealista:

La más cara que aparece es una casa a la venta en el Valle de Morna, en Santa Eulària, con un precio de 7,8 millones de euros. Tiene una superficie de 400 metros cuadrados construidos y se ubica en una parcela de 25.000 metros cuadrados. Se distribuye en seis habitaciones y seis baños, dispone de licencia turística y tiene 300 años de antigüedad. Recientemente, ha sido reformada y premiada por su diseño minimalista, según apunta el anunciante.

Destacan, añade, "sus techos de sabina, sus centenarios muros de piedra y la gran cantidad de árboles frutales, olivos o algarrobos que convierten la finca en un paraíso natural". En sus exteriores, rodeados de naturaleza, hay varias terrazas, zona chill out y una generosa piscina.

Casa payesa en Morna. / Idealista

En Sant Rafel se ubica otra de las casas payesas a la venta. Está valorada en 7,25 millones de euros y su construcción data de 1803. Su nombre es Can Terra y "ha sido testigo de cada cambio en el espíritu de Ibiza, desde los días tranquilos del campo hasta la libertad salvaje de los años 60 y 70 y la edad dorada de los hippies", indica el portal inmobiliario.

"Cuando la encontramos, apenas se mantenía en pie. Abandonada, rota y cubierta de vegetación. Sus muros se derrumbaban, su techo se desplomaba y la naturaleza ya había comenzado a reclamar lo que quedaba. Sin agua. Sin electricidad. Solo los huesos de algo que alguna vez fue hermoso. Aun así, había una sensación. Un alma en la piedra. Y lo supimos: merecía otra vida", destaca el anuncio de venta de esta propiedad totalmente restaurada entre 2024 y 2025.

Cuenta con siete dormitorios, cada uno con su propio baño, dos amplios salones, una gran piscina y hammam. Está a solo ocho minutos de la ciudad de Ibiza y a 15 minutos del aeropuerto.

Se ubica en una parcela de 57.000 metros cuadrados. La casa ofrece más de 400 metros cuadrados de espacio habitable, además de muchas terrazas.

Casa payesa en Sant Rafel. / idealista

Por 6,9 millones de euros está a la venta la Finca Eco, en Puig d'en Valls, una propiedad renovada. Consta de ocho dormitorios, fue construida en 1532 y consta de una casa principal y tres casas de invitados independientes. Se ubica en una parcela total de 3.336 metros cuadrados, con una casa construida de 701 metros cuadrados complementada con terrazas de 115 metros cuadrados y una piscina.

La casa principal tiene un gran porche cerrado y está dividida en dos niveles. Las tres casas de invitados son independientes y todas tienen una gran terraza privada con rincones sombreados.

El exterior de la propiedad ofrece un jardín con un huerto y un campo de fútbol de césped, una piscina de 60 metros cuadrados y una zona para tomar el sol y varias con asientos al aire libre.

Finca Eco, en Puig d'en Valls. / idealista

La Finca Golf es una propiedad con 150 años de historia, situada en el único campo de golf de la isla. "Cuidadosamente restaurada y ubicada en un generoso terreno de cerca 5.500 metros cuadrados", ofrece "una combinación de privacidad, carácter y proximidad". La finca abarca aproximadamente 400 metros cuadrados y se compone de una casa principal, una zona de invitados independiente y un apartamento de invitados completamente equipado. "Tiene una licencia de alquiler válida que permite hasta ocho huéspedes, aunque el diseño puede acomodar hasta a 10 residentes". En total, ofrece cinco habitaciones.

La propiedad, a la venta por 4,9 millones de euros, se compone de tres secciones distintas: una casa principal, habitaciones de invitados en la parte trasera y un apartamento de invitados en la torre. El corazón de la finca es la espaciosa casa principal, que cuenta con una gran sala de estar con carácter dividida en tres zonas armoniosas: una con chimenea, un salón con sofás y un espacio tranquilo de oficina o biblioteca.

Adyacente a la sala de estar se encuentra un comedor formal. La cocina independiente está completamente equipada y dispone de despensa para "almacenamiento adicional". Los dormitorios incluyen un generoso dormitorio principal con baño en suite que cuenta con bañera y acceso directo al jardín. Una habitación adicional actualmente funciona como oficina, pero incluye un sofá cama y baño en suite. Además, cuenta con jardín y piscina.

Finca Golf. / Idealista.

Construida en 1800, se encuentra la siguiente casa payesa con licencia turística, esta ubicada en Santa Eulària. Su precio: 4,9 millones de euros. Ha sido completamente restaurada y divide su superficie entre una casa principal con dos habitaciones de invitados separadas y una casa de invitados independiente. Cuenta con 355 metros cuadrados construidos distribuidos en cinco habitaciones y cinco baños.

La zona exterior que rodea la propiedad tiene numerosas palmeras. Prácticamente, cada estancia dispone de una puerta acristalada protegida con pequeños barrotes que llevan al exterior.

Cuenta con piscina, terraza, zona de barbacoa, porche, techos altos de vigas de sabina y una cocina totalmente equipada.