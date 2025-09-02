Toni Montserrat viaja a Menorca en su nuevo thriller de época, ‘Puerto oscuro’

«Vistos así, impresiona», comenta el escritor ibicenco Toni Montserrat contemplando juntos los tres libros de su saga balear (Plaza & Janés): ‘Isla negra’, ‘Mala mar’ y ‘Puerto oscuro’. Es la primera vez que tiene los tres volúmenes juntos. La última entrega, ambientada en Menorca, se publica este jueves y el propio autor, hasta este lunes, aún no había recibido ningún ejemplar definitivo del libro. Aunque la fecha de estreno era este jueves, algunas librerías de la isla lo tenían ya en los escaparates este lunes y Amazon comenzaba a hacer las primeras entregas de la preventa.

‘Puerto oscuro’ lleva a los protagonistas de la saga, el inspector Marc Guasch y su segundo, Riera, ambos ibicencos, a Menorca. A la Menorca de 1866. «Julio, con calor. ‘Isla negra’ y ‘Mala mar’ estaban ambientados en invierno, ya era hora de hacer un libro con calor», comenta Montserrat mirando la portada del libro, en la que, curiosamente, en esta ocasión no aparece sangre. Una decisión de marketing, indica el autor quien, sin embargo, señala las esquinas del libro, donde se mantiene el tono rojo de las manchas de sangre.

El mismo día 4 de septiembre, a las siete de la tarde, presentará el libro en Barcelona, en la librería Alibri del carrer Balmes, acompañado de sus inseparables María José Amengual y Maria Cardona (Maria des Pou). Lectoras cero, amigas, consejeras... Ellas mismas se encargarán de la presentación ibicenca, el jueves 11 de septiembre, una semana después de publicado el libro, con tiempo de que los primeros lectores hayan devorado las cerca de 600 páginas de la novela. Será en el Centro Cultural de Jesús a las ocho de la tarde. Hay más presentaciones previstas: Formentera, Maó, Ciutadella... También, por primera vez, Madrid, donde le presentará el también escritor Santiago Díaz. «Espero que venga gente», indica.

Esta tercera entrega comienza cuando Riera, acompañado de Toni Petit, su hijo adoptado, viajan a Menorca porque el hermano del subinpector está en la cárcel ya que es el principal sospechoso de la desaparición del hijastro de Carlos Marfori, amante de la reina Isabel II. Este exige que el mejor hombre posible investigue el caso, y ahí aparece Marc Guasch, protagonista de la saga y miembro del Cuerpo de Investigación del Crimen. A ellos se suma «un abanico» de personajes secundarios, entre ellos Sara, una menorquina que Guasch conoce de la preadolescencia, desliza el escritor. Un cebo para que el lector especule si esta mujer pondrá en riesgo su relación con Lucía Lequerica, de quien se enamoró en la primera entrega, la ambientada en Ibiza.

Montserrat ha dedicado un año a escribir ‘Puerto oscuro’. Un año en el que se ha sumergido en la historia y los personajes de la Menorca del siglo XIX y en el que ha hecho no pocas visitas a la isla. Un año que le ha servido para descubrir «y aprender» que los menorquines «eran muy inquietos, muy avanzados, muy viajeros...». Y, sobre todo, el puerto de Maó, principal escenario de la novela, un lugar por el que pasaban las flotas británicas, que había servido de base militar de la estadounidense, en el que atracaban franceses... «Ese puerto era, en esa época, como un aeropuerto, conectaba Menorca con todo el mundo», afirma.

A diferencia de lo que le pasó cuando escribió ‘Isla negra’, a día de hoy, el más leído de la saga, en Menorca podía saber, gracias a los diarios y la documentación del puerto, qué había pasado en la realidad un día concreto de los que estaba escribiendo. Saber, por ejemplo, que uno de los oficiales se apellidaba Lechuga Lechuga: «Igual la gente lo lee y cree que me he inventado el nombre, pero es real». De hecho, una de las cosas que, confiesa, le obsesiona cuando escribe es ser riguroso. Que todo lo que escribe, aunque sea un detalle, sea real. Que los historiadores no puedan sacarle los colores. «Hay información riquísima de los movimientos del puerto, de la carga, los nombres de los barcos, los de los capitanes...».

Además, afirma que se ha «pateado» mucho la isla. Entera. No sólo Maó. Los protagonistas de ‘Puerto oscuro’ se mueven por Menorca. Así, hay capítulos ambientados en Ciutadella, es Mercadal, es Castell... En esta aventura ha tenido una gran ayudante en la isla, Guida Llull, destaca Montserrat, que confía en que la publicación de esta tercera entrega de la saga «sirva de locomotora» para reanimar las ventas de las dos novelas anteriores. «Es lo que pasó con ‘Mala mar’, que hizo que se vendiera de nuevo ‘Isla negra’».

Cuando se le pregunta si ya está escribiendo otro libro, Montserrat ríe. Aún no. Es consciente de que falta una cuarta entrega, ambientada en Formentera. Pero no tiene claro si será inmediata o un poco más adelante. Y es que le llama cada vez más la idea de escribir una novela ambientada en la construcción de las murallas de Ibiza. Un viejo proyecto que desde hace un tiempo, con ‘Puerto oscuro’ ya en imprenta, le pide que deje descansar un poco a Guasch y Riera y que se ponga con ella. «A ver si mi editor me deja», indica Montserrat volviendo a mirar esa montaña de casi 1.800 páginas que forman la serie. «Vistos así impresiona».