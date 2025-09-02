Estos son los barrios de Ibiza en los que ha bajado el precio de la vivienda

El precio de la vivienda usada en la isla de Ibiza registró una subida del 3% interanual durante el mes de agosto, situándose en 6.849 euros el metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista. Este dato supone una subida de un 3,8% en los tres últimos meses y un 1,5% respecto al mes anterior.

Si atendemos a zonas, existen barrios en la isla en los que el incremento del precio ha sido de un 6% interanual hasta los 7.749 euros. Se trata de Marina Botafoc y Talamanca. Respecto al mes anterior, la subida ha sido del 3,1% y del 5,2% frente a mayo.

Dalt Vila y la Marina tienen el segundo precio de la vivienda más cara, 6.995 euros, un 0,9% más que en el mismo periodo que 2024. Respecto al mes anterior, el crecimiento ha sido de un 1,3% y de un 3% en los tres últimos meses.

Ses Figueretes y Platja d'en Bossa experimentan una subida interanual del 3,7%, situándose en 6.178 euros el metro cuadrado. Esta cifra supone un incremento del 2,9% respecto a julio y del 9,2% desde mayo.

Finalmente, el Centro-Eixample y Can Misses es donde se encuentra la vivienda más barata, con 5.665 euros el metro cuadrado, un 1,3% menos que hace un año y un 0,9% menos que en julio. Respecto a los últimos tres meses, el descenso es del 3,5%.

La autonomía más cara

El precio de la vivienda usada en España registró una subida del 14,8% interanual durante el mes de agosto, con 2.498 euros el metro cuadrado, según Idealista, que indicó que es ya el precio más alto desde que hay registros. Este dato supone, además, una subida de un 4,5% en los tres últimos meses y un 1,1% con respecto al mes anterior. Baleares es la autonomía más cara, con 5.068 euros el metro cuadrado, un 12,3% más que hace un año, un 0,9% más que el mes pasado y un 3,3% por encima de mayo.