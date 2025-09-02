Teatre
Ses Honorables Virtuts Il·lògiques: un espectacle poètic ben reeixit
Jèssica Ferrer i Diego Martínez ofereixen un espectacle al centre d’interpretació de sa Caleta on poesia, música i clown es mesclen.
El passat dissabte 30 d’agost vàrem poder assistir, dins la programació d’Eivissa Cultural, auspiciada pel Consell d’Eivissa, a un espectacle ben interessant, al centre d’interpretació de sa Caleta. El format va resultar ben atractiu. Començàrem visitant les bateries instal·lades a l’àrea de sa Caleta i ara convenientment museïtzades. Tot seguit, se’ns va fer una visita guiada pel centre d’interpretació, tot articulat, lògicament, al voltant del que va ser el primer assentament púnic a l’illa d’Eivissa. I, després d’un refrigeri, va començar l’espectacle.
En va fer l’entrada l’actriu Neus Torres, fresca i divertida, com sempre, que ens va recordar, a la seua manera ben particular, que érem en un centre d’interpretació. Com que interpretar vol dir moltes coses, l’actriu agustinera en va saber treure un bon profit.
I, tot seguit, actuaren Ses Honorables Virtuts Il·lògiques, el duo format per na Jèssica Ferrer, poetessa, traductora i, des del meu punt de vista, també actriu, i en Diego Martínez, un mag utilitzant tota classe d’estris com a instruments musicals, i agosarat poeta, també reeixit, des del meu punt de vista.
Na Jèssica Ferrer i en Diego Martínez ens oferiren un espectacle realment d’alta volada. La base de l’espectacle són els textos del poemari ‘Fissures’, el segon publicat per la poeta de Sant Llorenç. Si el poemari ja m’havia agradat quan es va publicar, he de dir que guanya encara molt més intepretat per una rapsoda com na Jèssica: amb una dicció perfecta, va alternant formes de recitar poesia que van des d’un intimisme poètic d’arrel romàntica fins a un estil anglès, de pancarta i barricada, d’una força extraordinària.
El text poètic és riquíssim i abasta des de qüestions d’actualitat (les migracions, la guerra del Llevant, la interculturalitat) fins a les més quotidianes i delicades experiències humanes. Tot hi cap, amb les paraules justes, el gest adequat i la dicció precisa. I l’acompanyament aconsegueix convertir el recital en un autèntic espectacle teatral. En Diego Martínez de qualsevol cosa en sap extraure sons que esdevenen música (de vegades experimental, d’altres més convencional, adés gairebé clàssica). I tot plegat s’amaneix amb uns moviments de tots dos, i unes sortides inesperades (com la dels ocellets o la dels caps de capsa) que esdevenen girs narratius, dins un tot ben amalgamat i sorprenentment coherent.
La conjunció de l’expressivitat poètica de na Jèssica i les habilitats de clown d’en Diego marquen el caràcter d’un espectacle teatral que hom podria considerar de difícil qualificació: perquè, efectivament, és teatre. Però també és un recital poètic. Però també és una performance amb mímica i gestualitat, on el moviment presenta una gran importància. De la conjunció de tot plegat hi surt aquesta posada en escena, un punt heterodoxa, amena i molt més profunda del que vol aparentar.
