Servicio, cubierto, propina.. Todo lo prohibido en la cuenta de un restaurante

Cobrar en la cuenta el coste del servicio o el cubierto, ofrecer una carta en la que los precios se indican sin IVA o incluir en el importe a pagar un gancho para el bolso que el usuario no ha pedido... Son algunas de las prácticas que se han registrado (y denunciado en medios y redes sociales) este verano en Ibiza y que, como recuerdan desde la Pimeef, «no están permitidas».

Miquel Tur, presidente del sector de restauración de la patronal, recuerda que la normativa autonómica especifica cuestiones en esta materia: «La información suministrada relativa a los precios ha de ser clara, completa y determinada para cada servicio. Y no puede incluir ninguna cantidad en concepto de cubierto, carta, reserva de plaza, comensales o similares», establece el decreto 20/2015 del Govern balear, que se actualizó por última vez el 15 de abril de 2025.

Cobrar por un pan que no se ha pedido

Este mismo señala en el apartado d de su artículo 111 que «no se puede cobrar ningún concepto que no se haya solicitado de manera expresa por el cliente (pan, aceitunas, mayonesas o similares)». Asimismo, aclara que las cartas o listas de precios de «todos los servicios ofrecidos» se tienen que «exhibir en un lugar visible y accesible para los clientes» así como que se tiene que «especificar si el precio varía en función de si la consumición se hace en el interior o en el exterior del local».

En definitiva, la cuestión es que «el precio tiene que ser claro para el cliente», apunta Tur, que recuerda que la vigilancia de estos casos no le corresponde a la Pimeef, sino que la patronal, en todo caso, reclama que en la isla «se trabaje ajustándose a la normativa local». Asimismo, Tur aclara que este tipo de prácticas incorrectas son «muy puntuales» y matiza que no es lo común en la isla: «Ocurre en algunos sitios de moda, orientados a un público muy específico, pero no es la praxis habitual».

De hecho, señala que la mayoría de restaurantes no se atreven a cometer estos errores porque quienes lo hagan no sólo se pueden enfrentar a una inspección y una sanción por parte del Govern o el Consell de Ibiza, sino que, «como se le haga esto a un cliente local, está claro que no se le vuelve a ver».

Tur menciona la obligación de cada restaurante de contar con un «protocolo claro» e insiste en que «no puede inventarse cargos de los que el consumidor no tenga un conocimiento previo».

Aquí, por ejemplo, menciona los casos del cobro del pan con alioli: «Si en la carta pone que por el pan con alioli se cobran dos euros por persona y pregunto a los cuatro clientes si lo quieren antes de comer y dicen que sí, yo puedo cobrar cuatro por dos. Esto es legal, lo que no es legal es que yo lleve pan con alioli a una mesa que no lo ha pedido, y luego cobrarlo».

Del mismo modo, Tur explica que «es ilegal que la carta no incluya el IVA» porque «la normativa dice claramente que el precio tiene que tener los impuestos incluidos y con todos los cargos que haya en el establecimiento».

Las propinas del restaurante

Hace unos días en este rotativo también se denunció el cobro de 26,20 euros en concepto de servicio, algo que es ilegal en España. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), explica que cualquier cargo adicional debe corresponder a un servicio extra y no al servicio básico de un restaurante.

Así también lo aclara Tur. Ese importe sólo se podría cobrar si el cliente pidió «algo especial». «Si ese cliente pidió algún servicio extra que no está en la carta y del que le han mencionado el precio, como un taxi, que le traigan algo... Pero si no ha hecho nada de este estilo, le tienen que cobrar lo que pone la carta». Esta misma norma se aplica al caso del restaurante de Ibiza que a principios de agosto cobró 12 euros por un colgador de bolso: «Tiene que estar pedido el servicio y tienen que estar publicados los precios» para poderse cobrar, detalla Tur.

Otra cosa que puede hacerse, según aclara el presidente de restauración de la Pimeef, es incluir fuera del importe total de la cuenta un concepto de propina recomendada: «Aquí no incumples ninguna normativa. Sólo estás dando la opción de dejar un cinco, diez o quince por ciento de propina, pero no estás obligando al cliente a pagarla».

Tur indica que sugerir la propina de esta manera es «característico en países con normativas diferentes y, debido a la internacionalización de la isla, algunos establecimientos de aquí lo están implementando», pero recuerda que, siempre: «La propina es un detalle que tiene el cliente con el restaurante o con el servicio si le ha gustado y es algo absolutamente voluntario. Quien se salga de esto, lo hace a su cuenta y riesgo, pero está inclumpliendo la normativa».