Santa Eulària inicia la limpieza de sus 145 kilómetros de red de aguas pluviales para evitar inundaciones
Los trabajos comenzarán en es Canar y Santa Eulària y continuarán posteriormente en los diferentes núcleos del municipio
Un camión de impulsión y succión y una furgoneta hidrolimpiadora comienzan, a partir de este miércoles, la segunda campaña anual intensiva de limpieza de la red de aguas pluviales de Santa Eulària. De esta manera se da cumplimiento al plan 'Plan Especial de limpieza de Imbornales y redes de pluviales', que se complementa con "el resto de las actividades desarrolladas por el personal de saneamiento de Aqualia", según informa el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.
Estas tareas se realizan tanto en el núcleo de Santa Eulària como en el resto de las parroquias del municipio. Para ello, además de los vehículos, Aqualia destina operarios especializados en estas labores, así como "las herramientas, equipos de protección individual y de señalización viaria necesarios para llevarlas a cabo". Los trabajos comenzarán en es Canar y Santa Eulària y se desplazarán posteriormente por los diferentes núcleos del municipio a lo largo de las próximas semanas con un total de 30 jornadas, que finalizarán el 22 de octubre.
El objetivo de este tipo de tarea es extraer la suciedad, hojas y papeles que se acumulan dentro de los imbornales y que dificultan la recogida de agua en los días de lluvia, que puede llegar a producir inundaciones en las calles, recuerdan desde el Consistorio. "Gracias a esta labor, se limpian los residuos depositados en las tuberías, de forma que éstas recuperen su capacidad hidráulica de transporte".
En total, a lo largo del año se realizan dos campañas preventivas de limpieza del millar de imbornales que existen a lo largo de los 145 kilómetros de la red de alcantarillado municipal y se compaginan con los trabajos correctivos diarios necesarios, por ejemplo, liberar atascos en colectores, inspección preventiva pozos o colectores, explica la nota.
El Ayuntamiento de Santa Eulària y Aqualia recuerdan que el mantenimiento de estas infraestructuras depende en muchos casos de la concienciación ciudadana en el correcto uso de los imbornales, evitando arrojar suciedad, vertidos o papeles a los mismos que provoquen atascos y malos olores en las calles.
