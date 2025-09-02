Restaurantes de Ibiza registran caídas de hasta un 20% de sus ingresos

El sector de la restauración de Ibiza se suma a otros, como el de la náutica o los supermercados, que no han registrado su mejor temporada alta este 2025. Hasta el momento, la de los restaurantes, también ha sido «un poco más floja que la del año pasado», explica Miquel Tur Costa, presidente de Pimeef Restauración. Así, en lo que va de verano, señala que algunos restaurantes vinculados a la patronal han registrado una bajada de entre un 10% y un 20% de sus ingresos.

Tur puntualiza que no ha sido así en todos los establecimientos pero que, ahora, las esperanzas se centran en los meses de septiembre y octubre: «Está habiendo cambios en la forma en la que se reparten los ingresos durante la temporada. Hay una tendencia de que los meses centrales no tengan tanta demanda y ésta, a lo mejor, se desplaza al inicio y al final», indica Tur.

De hecho, recuerda que abril y mayo de este año han sido «razonablemente buenos», por lo que hay que esperar a ver qué pasa de aquí a octubre.

Temporada alta

Además, Tur insiste en que no todos los restaurantes de la isla tendrán la misma sensación de cómo ha ido la temporada: «Hay muchas casuísticas muy diferentes y habrá establecimientos que no lo hayan notado y estén facturando lo mismo o incluso más».

La respuesta a por qué es clara: depende del público al que están enfocados los establecimientos y a su ubicación. «A lo mejor un restaurante en Sant Antoni, que está en segunda línea [de mar] y sólo trabajaba con turismo familiar, habrá tenido más bajadas porque hay menos turistas de este tipo. Mientras, quizá, uno que está en primera línea en Santa Eulària habrá trabajado igual que la temporada anterior», pone como ejemplo.

Asimismo, Tur señala que los cambios en la afluencia de clientes se nota menos en los locales que trabajan habitualmente con residentes: «Si el 60% de mi clientela es local, voy a notar menos los vaivenes de facturación por temas turísticos que una empresa que depende al cien por cien de turistas».

Esto no quita, sin embargo, que haya restaurantes en los que la temporada ha sido más floja y Tur considera que se debe a cuatro motivos diferentes. Por un lado, menciona la «desaceleración económica en los países emisores», que hacen que la gente mire más «qué gasta y cómo lo gasta». A esto se suma el «encarecimiento general de los precios de la isla», que también lleva a que venga un turista diferente porque «a las familias les cuesta más venir y ahora hay otro perfil de visitante que tiene otros hábitos de consumo», continúa Tur.

Esto lleva a otra cuestión, ya que al tener otras preferencias de gasto durante su estancia en la isla, los turistas que vienen lo hacen «menos días e intentan anticipar parte del coste de las vacaciones». De este modo, además de reservar con antelación el hotel, tratan de asegurarse algunas actividades antes de haber aterrizado aquí. Todo esto lleva a una última cuestión: «En la isla hay un exceso de oferta en algunos de los sectores que más afectados se ven».

Aquí Tur indica que no considera que les perjudique el todo incluido de los hoteles, como sí opinaron hace unas semanas desde algunos supermercados ubicados en las principales zonas turísticas de la isla. Tur señala que el «all included» está en funcionamiento en la isla desde hace «muchísimos años» y que ahora, de hecho, «hay menos hoteles con todo incluido que años atrás».

Cierre de restaurantes

Por otro lado, aunque haya bajado la facturación en algunos restaurantes, Tur señala que no se ha tomado ninguna decisión para adelantar cierres: «Normalmente, a nuestro sector le ha ido bien en septiembre y en octubre y espero que también sea así este año».

Tur recuerda que «el 31 de octubre cierran prácticamente todas las empresas turísticas a la vez, mientras que el resto lo van haciendo de forma gradual». Las que se acogen a esto último, por ejemplo, suelen depender de las características de cada restaurante y su entorno: «Hay empresas que abren nueve meses y estiran hasta diciembre y empresas que, si dependen al cien por cien del turismo, cerrarán en el momento en el que vean una bajada de las ventas entre sus clientes habituales». Los restaurantes que tienen hoteles cerca, «suelen cerrar cuando lo hace la oferta hotelera» mientras que el cierre de los establecimientos de playa dependerá del tiempo: «Si sigue haciendo sol, se mantendrán abiertos. Si deja de hacerlo, cerrarán antes».