Quejas por el excesivo calor y la masificiación en las aulas

Las quejas por el mal estado de las infraestructuras de los centros educativos pitiusos son algo recurrente año tras año. Este curso, las protestas continúan. Una prueba son las declaraciones del delegado del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI Intersindical) de Ibiza y Formentera, Pere Lomas, que reclama a las autoridades que «las instalaciones de los colegios e institutos sean las adecuadadas, ya que actualmente no lo son».

Uno de los principales problemas es el excesivo calor que se registra en las aulas. En muchos casos, no disponen ni de ventiladores ni de aire acondicionado, señala. Este es el motivo por el que Lomas exige que «estén climatizadas». A pesar de ello, no se muestra optimista: «Seguro que cuando comience el curso no lo estarán».

Cabe recordar que la conselleria balear de Educación y Universidades licitó para el curso 2024-2025 la adquisición de 2.200 ventiladores para los centros educativos de las islas. De esos, 450 debían ir a parar a los colegios de Ibiza y Formentera. Sin embargo, parece que nada, o prácticamente nada, ha cambiado en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, coincidiendo con el fin del curso escolar, la Junta de Personal Docente no Universitario de Ibiza y Formentera indicó que «no hubo ninguna mejora significativa en relación con la climatización de las aulas».

«Hay demasiados alumnos en cada aula»

Al margen de la climatización, otro tema que preocupa a los sindicatos y asociaciones es la masificación en las aulas. El presidente de la Asociación de Directores de Ibiza y Formentera (Adespi), Fran Tienda, considera que «hay demasiados alumnos en cada clase». Aunque afirma que «en principio se está cumpliendo con la normativa establecida por el Govern», opina que «las autoridades deberían hacer algo más al respecto, y más en el contexto social actual en el que resulta todavía más complicado gestionar en una misma aula un grupo de más de veinte estudiantes».

Para que no haya tantos estudiantes por clase, existen dos opciones: ampliar la capacidad de las aulas y de los centros educativos o construir nuevos colegios e institutos.

«Una asignatura pendiente». Estas son las palabras con las que el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mario Devis, se refiere a «la falta de infraestructuras» educativas en las Pitiusas. Además, critica que «no se haya ampliado el número de aulas en los colegios».

En cuanto a la situación de los centros que están con obras de mejora, Devis afirma que «la remodelación no está afectando al normal funcionamiento en estos». A pesar de ello, critica el estado en el que aún se encuentran muchos de los colegios e institutos: «Todavía estamos pendientes que concluyan las reformas integrales en centros como el instituto Xarc de Santa Eulària». Precisamente, en esta localidad se puso hace menos de una semana la primera piedra del colegio Es Faralló. El nuevo centro del municipio, con capacidad para 457 alumnos, tiene previsto entrar en funcionamiento el curso 2027-2028. Sin embargo, considera que «seguramente no se cumplirán los plazos establecidos» y añade: «Mientras no se aumente la capacidad, los centros se ven obligados a hacer malabarismos. Muchas veces tienen que reorganizar grupos de alumnos».