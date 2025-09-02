El paseo de Vara de Rey acogió ayer por la noche las primeras notas del Eivissa Jazz, que llenará algunos rincones de la ciudad con esta música durante toda la semana. Bueno, casi, hasta el sábado. Seis noches de jazz, las tres primeras gratuitas. La Jove Big Band Sedajazz, que este fin de semana estrenó disco en Caló de s’Oli (Sant Josep), llenó el escenario de Vara de Rey en la inauguración del festival, con un concierto que arrancó con el ‘Harlem Air Shaft’ de Duke Ellington y en el que hubo espacio para el bolero, clásicos orquestales como ‘Over the Rainbow’ e, incluso, el alegato grunge que fue ‘In Bloom’ de Nirvana.

Primeras notas del ‘Eivissa jazz’ / Marcelo Sastre

El festival continúa hoy en el mismo sitio y a la misma hora (s’Alamera, 21 horas) con dos actuaciones: Goran Levi Quartet y Miguel Àngel Rigo Quintet. Mañana el escenario se traslada al parque Reina Sofía. A los pies de las murallas actuará la Big Band Ciutat d’Ibiza y Claudia Bardagí. A partir del jueves, el festival de jazz se muda al baluard de Santa Llúcia. El jueves será el turno del Alex Conde Trio seguido del cuarterto de Anja Gottberg. El viernes se subirán al escenario Jacky Terrasson con su trío y un clásico del festival: Abe Rábade y la Eivissa Jazz Experience. La jornada final, el sábado, comenzará con la actuación de Carlos Sarduy & Groove Messengers y Escalandrum, que pondrán el broche final.

