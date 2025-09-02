La última | Música
Primeras notas del Eivissa Jazz
La Jove Big Band Sedajazz inaugura en Vara de Rey el festival de jazz de Ibiza.
El paseo de Vara de Rey acogió ayer por la noche las primeras notas del Eivissa Jazz, que llenará algunos rincones de la ciudad con esta música durante toda la semana. Bueno, casi, hasta el sábado. Seis noches de jazz, las tres primeras gratuitas. La Jove Big Band Sedajazz, que este fin de semana estrenó disco en Caló de s’Oli (Sant Josep), llenó el escenario de Vara de Rey en la inauguración del festival, con un concierto que arrancó con el ‘Harlem Air Shaft’ de Duke Ellington y en el que hubo espacio para el bolero, clásicos orquestales como ‘Over the Rainbow’ e, incluso, el alegato grunge que fue ‘In Bloom’ de Nirvana.
El festival continúa hoy en el mismo sitio y a la misma hora (s’Alamera, 21 horas) con dos actuaciones: Goran Levi Quartet y Miguel Àngel Rigo Quintet. Mañana el escenario se traslada al parque Reina Sofía. A los pies de las murallas actuará la Big Band Ciutat d’Ibiza y Claudia Bardagí. A partir del jueves, el festival de jazz se muda al baluard de Santa Llúcia. El jueves será el turno del Alex Conde Trio seguido del cuarterto de Anja Gottberg. El viernes se subirán al escenario Jacky Terrasson con su trío y un clásico del festival: Abe Rábade y la Eivissa Jazz Experience. La jornada final, el sábado, comenzará con la actuación de Carlos Sarduy & Groove Messengers y Escalandrum, que pondrán el broche final.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- La Policía Nacional atropella a una mujer en un paso de peatones de Ibiza
- Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza