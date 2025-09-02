Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La posidonia, salud para el medio ambiente y diversión para los niños

La posidonia, salud para el medio ambiente y diversión para los niños | CÉSAR NAVARRO

La posidonia, salud para el medio ambiente y diversión para los niños | CÉSAR NAVARRO

La posidonia seca no solo actúa como una barrera natural que protege las playas de la erosión costera y brinda refugio y alimento a una importante biodiversidad de invertebrados, sino que también puede ser fuente de diversión, como demuestra este grupo de niños que juegan en uno de los montículos de Talamanca.

