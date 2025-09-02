El Pacma denuncia que ocho de cada diez gatos que entran en un centro de Ibiza mueren

El partido animalista Pacma ha alertado este martes de que, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Sant Josep, de los 146 gatos que entraron en el Centro de Protección de Animales Domésticos de Ibiza (Cepad) entre enero de 2023 y junio de 2024, fallecieron 118, lo que supone una tasa de mortalidad del 80,8 por ciento.

Desde Pacma destacan en un comunicado que esta situación ya fue puesta en conocimiento del Seprona, que llevó a cabo una inspección, aunque no se confirmó que hubiera maltrato a estos animales por parte del personal del centro.

Pacma advierte de que algunas de estas muertes podrían estar relacionadas con el encierro de gatos comunitarios llevado a cabo por este Ayuntamiento. Estos animales, en ocasiones, son incapaces de adaptarse a la vida en cautividad y no existe en el municipio un programa de captura, esterilización y retorno de las colonias, a pesar de ser obligatorio por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, explican.

Según critican, Sant Josep insiste en considerar a los gatos comunitarios (Felis catus) como "animales abandonados", situación que justificaría su captura y posterior encierro, unas prácticas que la formación considera "ilegales".

Gatos comunitarios

También señalan que estas decisiones se están tomando bajo los criterios de un veterinario del Cepad, colaborador en organizaciones de gestión de especies invasoras, contrario a la presencia de gatos comunitarios.

"Sus criterios técnicos están desfasados, no contentan a nadie y ya están dificultando enormemente el registro de colonias felinas en Sant Antoni", añaden desde Pacma.

Este bloqueo, insisten, ha dado lugar incluso a un procedimiento contencioso que se encuentra actualmente en curso. También explican que esta misma situación se repite en municipios como Santa Eulària.

El partido exige el cese inmediato de estas capturas y la implantación de programas de gestión ética de colonias felinas, en colaboración con entidades de protección animal locales, garantizando así el cumplimiento de la legislación vigente.