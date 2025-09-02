Pacha Ibiza despedirá el año con una Nochevieja legendaria junto a Marco Carola y Music On

Ibiza se prepara para cerrar el año con uno de los eventos más esperados de la temporada: la fiesta de Nochevieja en Pacha Ibiza, que contará con el regreso por una sola noche de Music On, el icónico sello liderado por Marco Carola. El martes 31 de diciembre, la isla vivirá una velada inolvidable con un cartel de primer nivel encabezado por el maestro del techno napolitano, acompañado por un explosivo back-to-back entre Nic Fanciulli y Franky Rizardo, y la participación del aclamado trío británico Mason Collective.

Tras una residencia veraniega que volvió a batir récords de asistencia y a mantener viva la esencia underground en Ibiza, Music On vuelve a Pacha para una única noche que promete marcar el inicio de 2026 con ritmo, energía y mucho groove. Durante los meses de verano, el icónico DJ Marco Carola ha convertido los viernes en una cita obligada para los amantes del house y techno, con una selección artística que ha combinado nombres consagrados y talentos emergentes.

Ahora, de cara al 31 de diciembre y con el objetivo de despedir el año por todo lo alto, Marco Carola volverá a tomar las riendas de la cabina con su inconfundible sonido de tech house hipnótico y envolvente. A su lado, dos pesos pesados del house moderno: Nic Fanciulli, nominado al Grammy y figura clave en la escena británica, y Franky Rizardo, que aporta una frescura inigualable con su estilo lleno de groove.

El cierre de la noche quedará en manos de Mason Collective, el trío de Mánchester que ha sabido romper moldes con sus sets enérgicos y su enfoque vanguardista.

Con una producción técnica de altísimo nivel y un ambiente que solo Ibiza puede ofrecer, se espera una pista repleta de clubbers de todo el mundo listos para recibir el nuevo año en un entorno único. Pacha Ibiza, con décadas de historia y reinvención constante, vuelve a posicionarse como el epicentro mundial de la música electrónica en una fecha tan especial como la Nochevieja.