Miquel Tur, restauración Pimeef: "El cuello de botella de la ausencia de personal en Ibiza no deja de ser la falta de vivienda"

Imagen de archivo de un camarero en una terraza de Ibiza. / JA RIERA

Estela Torres Kurylo

Esta temporada alta la falta de personal en los restaurantes "se ha paliado un poco", porque ésta ha sido "algo más floja que la del año pasado" explica Miquel Tur, presidente de restauración de la Pimeef. "Al haber sido menos acentuado el pico de julio y agosto, no se ha notado tanto la escasez", indica.

Sin embargo, "el cuello de botella" de esta situación no deja de ser "la falta de vivienda", señala. Para solucionarlo, Tur recuerda que "muchas empresas han alquilado viviendas a su nombre", para dar "más seguridad a los arrendadores".

