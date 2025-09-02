Llega a Ibiza el Velsheda, el yate que volvió de la ruina para ganar regatas de élite

El Velsheda, un yate de 1933 perteneciente a la legendaria clase J y uno de los veleros más admirados y competitivos del planeta, navega estos días en aguas de Ibiza. Su silueta elegante y su historia de renacimiento lo han convertido en una joya náutica que mezcla tradición, lujo y, también, hazañas deportivas.

Construido por Camper & Nicholsons en el Reino Unido, fue diseñado por el arquitecto naval Charles Ernest Nicholson para William Stephenson, empresario y director de la cadena de tiendas Woolworth. El nombre del yate proviene de una combinación de los nombres de sus hijas: Velma, Sheila y Daphne.

Durante sus primeros años, el Velsheda fue protagonista de las regatas más importantes del Reino Unido, enfrentándose a titanes como el Britannia, el Endeavour y el Shamrock V. En su segunda temporada, el barco logró más de 40 victorias, consolidándose como uno de los grandes en la historia de la vela.

Sin embargo, su recorrido no fue siempre tan bonito. A partir de 1937, tras una breve pero intensa carrera en regatas, fue abandonado en un muelle del río Hamble. Allí estuvo hasta que en 1984 fue rescatado por el empresario Terry Brabant, quien le devolvió la navegabilidad con una restauración modesta, permitiéndole operar como yate de alquiler en la costa sur de Inglaterra.

Una de las anécdotas más curiosas de este periodo ocurrió cuando encalló durante una marea baja y su tripulación, en lugar de entrar en pánico, simplemente caminó hasta el pueblo más cercano. El barco fue reflotado sin sufrir daños.

El renacer definitivo

En 1996, el casco del Velsheda fue adquirido por el empresario holandés Ronald de Waal, quien emprendió una restauración completa. Esta intervención, que terminó en 1997, fue mucho más que una reparación: transformó al velero en una embarcación de lujo con las comodidades del siglo XXI.

Desde entonces, ha participado en algunas de las regatas más prestigiosas del mundo, incluyendo la Superyacht Cup de Palma, la Les Voiles de Saint-Tropez y el Saint-Barths Bucket. En 2024 se alzó con el primer puesto en una exigente regata costera de 26 millas en aguas mallorquinas.

Con una eslora de 40 metros, dispone de cinco cabinas para huéspedes y capacidad para una tripulación de siete personas. No se encuentra disponible actualmente para alquiler, pero en temporadas anteriores ha sido ofrecido para charters privados en el Mediterráneo y el Caribe. Aunque su precio de venta no es público, expertos estiman que su valor podría superar los 20 millones de euros.