Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una autocaravana en Ibiza

Pompas Fúnebres no pudo entrar al vehículo debido al estado del cuerpo

Entrada al tanatorio de Pompas Fúnebres. / P.F.

Verónica Carmona

Ibiza

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado este martes de madrugada en una autocaravana. El vehículo estaba aparcado cerca de la carretera de Sant Antoni, a la altura del restaurante Sa Capella, en el kilómetro 11, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos.

La Guardia Civil requirió a los bomberos sobre las 1.30 horas de este martes ya que debido al estado del cuerpo, Pompas Fúnebres no podía entrar a la autocaravana. Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos que sacaron el cuerpo del vehículo.

(Habrá ampliación)

