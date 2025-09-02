Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en una autocaravana en Ibiza
Pompas Fúnebres no pudo entrar al vehículo debido al estado del cuerpo
Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue hallado este martes de madrugada en una autocaravana. El vehículo estaba aparcado cerca de la carretera de Sant Antoni, a la altura del restaurante Sa Capella, en el kilómetro 11, según han informado desde el Parque Insular de Bomberos.
La Guardia Civil requirió a los bomberos sobre las 1.30 horas de este martes ya que debido al estado del cuerpo, Pompas Fúnebres no podía entrar a la autocaravana. Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos que sacaron el cuerpo del vehículo.
(Habrá ampliación)
