FAPA: «Tenemos quejas por el elevado coste del material escolar»

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Ibiza, Anna Torres, afirma que «en muchos centros educativos de la isla, la gestión de los libros de texto es similar a la de los cursos anteriores». «No hay grandes cambios en comparación con el año pasado», agrega Torres.

Cabe recordar que, aunque no hay datos específicos sobre el precio de la vuelta al cole para los estudiantes de Ibiza y Formentera, sí que los hay a escala autonómica. Los datos arrojados por el último informe de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal), indican que en las islas «el coste es de 850 euros por estudiante de Primaria». Además, afirman que «se ha encarecido un 5% en comparación con el año pasado, lo que supone un gasto que supera en un 20% la media nacional».

Las cifras en las islas no son positivas. Precisamente, este encarecimiento del material escolar es algo que no ha pasado desapercibido para varias familias de niños y niñas matriculados en colegios de las Pitiusas. «Hemos recibido varias quejas sobre el elevado coste de comprar material escolar», confiesa Torres, que añade: «En los institutos que no recurren a programas de reciclaje, las familias pueden llegar a pagar más de 200 euros».

En cuanto a los mecanismos que utilizan los distintos centros educativos de la isla para la gestión de los libros, hay ejemplos como el de los colegios Sant Rafel, Es Vedrà, L’Urgell, Can Guerxo, Can Raspalls, Sant Antoni, Mare de Déu de les Neus o Balansat que optan por programas de reutilización o bancos de libros. En estos casos el coste «es de entre 20 y 35 euros, aunque en algunos casos están subvencionados gracias a las ayudas recibidas por parte de algunos ayuntamientos».

Hay otros centros que recurren a los Chromebooks y pantallas. La FAPA denuncia que «existe un desconocimiento por parte de las familias de alumnos sobre la normativa aplicada a este método de enseñanza».